Украинские спецслужбы ведут скрытую войну против ополченцев самопровозглашенных народных республик на территории России , сообщает газета «Взгляд». Поводом к такому заявлению стала очередная попытка насильно вывезти одного из лидеров ополчения Донбасса из РФ.

Речь идет о задержании российскими контрразведчиками семерых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили похищения и убийства граждан России внутри страны.

В результате удалось пресечь похищение одного из лидеров ополчения Донбасса. Отмечается, что потерпевшего заманили в Подмосковье под предлогом покупки недвижимости. Когда мужчина сел в автомобиль к злоумышленникам, его ударили электрошокером, но ему удалось сбежать.

Организаторами попытки похищения называют украинцев Игоря Мищенко и Дмитрия Байдалу. Последний, известный под позывным «Швед», является внештатным сотрудником СБУ. Силовики Донецкой народной республики (ДНР) подозревают Байдалу в причастности к убийству своего лидера Александра Захарченко

«Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей», — цитирует издание слова военного обозревателя Алексанлра Коца.

Эксперт настаивает на том, что российским правоохранителям необходимо перенять у украинцев практику привлечения преступников к ответственности: приехал, украл, вывез, отдал под суд. При этом другие аналитики сходятся во мнении, что в России в настоящее время осталось не так много людей, представляющих интерес для украинских спецслужб.