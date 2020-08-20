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Украина ведет войну на территории России 

Павел Тиунов и ещё 8 24 минуты назад
Украинские спецслужбы ведут скрытую войну против ополченцев самопровозглашенных народных республик на территории России, сообщает газета «Взгляд». Поводом к такому заявлению стала очередная попытка насильно вывезти одного из лидеров ополчения Донбасса из РФ.
Речь идет о задержании российскими контрразведчиками семерых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили похищения и убийства граждан России внутри страны.
В результате удалось пресечь похищение одного из лидеров ополчения Донбасса. Отмечается, что потерпевшего заманили в Подмосковье под предлогом покупки недвижимости. Когда мужчина сел в автомобиль к злоумышленникам, его ударили электрошокером, но ему удалось сбежать.
Организаторами попытки похищения называют украинцев Игоря Мищенко и Дмитрия Байдалу. Последний, известный под позывным «Швед», является внештатным сотрудником СБУ. Силовики Донецкой народной республики (ДНР) подозревают Байдалу в причастности к убийству своего лидера Александра Захарченко.

«Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей», — цитирует издание слова военного обозревателя Алексанлра Коца.

Эксперт настаивает на том, что российским правоохранителям необходимо перенять у украинцев практику привлечения преступников к ответственности: приехал, украл, вывез, отдал под суд. При этом другие аналитики сходятся во мнении, что в России в настоящее время осталось не так много людей, представляющих интерес для украинских спецслужб.
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Украина , Видео , В мире , Криминал , Александр Захарченко , СБУ , Деловая газета "Взгляд"
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