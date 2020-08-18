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Мэр украинского города пришел к офису Зеленского с палаткой и спальником 

Lenta.ru 24 минуты назад
Украинский мэр пришел к офису Зеленского с палаткой
Фото: страница Александра Цебрия в Facebook
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое», — сообщил мэр.

Как объяснил Цебрий, туристические принадлежности ему нужны для того, чтобы дождаться встречи с Зеленским у его офиса.
Причиной такого шага стал возможный приезд паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей города выступают против этого, так как Израиль на данный момент находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса. Как пояснил мэр, он намерен объяснить президенту ситуацию и предостеречь от непредвиденных последствий этого паломничества.
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Украина , В мире
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