«Корреспондент». Оказывается, по его мнению, Путин и Си «топят» за Неожиданный взгляд на президентские выборы в США и судьбу Украины предлагает автор украинского издания. Оказывается, по его мнению, Путин и Си «топят» за Байдена . А одной из целей кандидата от Демпартии США в случае его победы станет уничтожение украинской государственности.

Джозеф Байден, за пять дней до инаугурации Дональда Трампа , в январе 2016 года прилетел в Киев . Уже не существует каких-либо сомнений в том, что он приказал своим украинским подчиненным, находившимся тогда на высоких ступенях власти, выполнить две решающие миссии: первая — максимально навредить выполнению Трампом стратегии Make America Great Again!, вторая — готовиться к реваншу в 2020-ом году.

До сих пор вне всякого понимания, как такая неоднозначная фигура как Мари Йованович могла находиться на Украине до мая 2019-го года (?!). Мари Йованович была ключевым и решающим звеном исполнения приказов банды Обамы-Байдена-Клинтон по уничтожению Украины. Эта зловещая цепь была протянута от высших кабинетов власти в Киеве через посольство США на Украине до высших кабинетов власти в Белом доме. Джозеф Байден замыкал эту чудовищную цепь. Но не имейте иллюзий, что член антиукраинской коалиции Джозеф Байден был тем, кто единолично решал судьбу Украины. Судьбу Украины решал Обама совместно с Путиным — это два неоспоримых лидера антиукраинской коалиции высшего уровня.

Байден выполнял крайне грязную и черную работу — исключительно для Обамы, Путина и Клинтон . У них все было готово для уничтожения Украины на утро девятого ноября 2016 года. Просто история и глубинный инстинкт самосохранения американцев подарил Украине еще четыре года. Сейчас время этого подарка исчерпывается. Знайте одно, что Джозеф Байден ничего не забыл, а его верные подопечные на Украине никуда не исчезли. Сейчас, летом 2020-го года, как и тогда, летом 2016-го, все опять повторяется. Только гораздо жестче, кровавее и страшнее. По-другому и быть не может.

Обама. В 2016 году на победу Хиллари Клинтон, кроме подданных Байдену украинских элементов, во всю мощь работали Кремль и Путин. Сейчас, в 2020-ом, на победу Сонного Джо снова на всю мощь работают Кремль и Путин. Дональд Трамп, или не хочет этого признавать, или он знает все. И это, в принципе, в стратегическом плане не меняет ничего. Стратегическое изменение произошло в том, что к Кремлю и Путину присоединились Пекин и Си. Геополитическая цепь 2020-го года замкнулась: Си-Путин-Хаменеи против Дональда Трампа на стороне Джозефа Байдена. И опять самое главное: Джозеф Байден — это марионетка. Решающее зло — это Барак Хуссейн

Сюзан Райс , скорее всего, будет номинирована на пост вице-президента для Сонного Джо. Сюзан Райс, бывшая советница по национальной безопасности Барака Обамы. Геостратегическое безумие, поглотившее мир, проявилось во многом потому, что так действовала именно Райс. Это она была среди основных факторов, которые категорически отрицали поставки любого оружия на Украину. Но ключевое решение принял Обама после переговоров с Меркель и, почти точно, с Путиным. Это решение абсолютно поддержал Байден. И Украина — это лишь один из эпизодов их безумных стратегических действий, продолжавшихся долгие восемь лет. Теперь целый мир полыхает.

Пекин и Москва, Путин и Си будут сражаться за Байдена, как сумасшедшие. Они абсолютно уверены, что сейчас решается их личная судьба. О судьбе своих стран, а тем более о будущем мировом укладе, они подумают в последнюю очередь. И это наиболее опасно. Джозеф Байден для них, как еще один подарок судьбы. Но если бы не было Сонного Джо, они бы нашли кого-то другого.

Сейчас, после первой фазы битвы за Байдена в виде китайского коммунистического вируса, затем второй — в виде подготовки к масштабным фальсификациям на выборах, Путин и Си перешли к самой страшной фазе — прямого путча, как решающей части государственного переворота. И именно сейчас, на ведущие роли вышел Путин. Китай, в принципе, свою роль уже отыграл. А Путин стал плечом к плечу со своим союзником по антиукраинской коалиции высшего уровня — Джозефом Байденом. У них все запланировано и расписано. Просто возьмите и почитайте, что рассказал Джон Подеста , руководитель избирательного штаба «жуликоватой Хиллари».

Если федеральный прокурор Джон Дарем, переступив через все страхи и колебания, сейчас опубликует материалы расследования относительно заговора 2016-го года, то для Байдена все завершится. Но после третьего ноября, что-то опубликовывать потеряет всякий смысл.