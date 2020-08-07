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Украинские спецслужбы спровоцировали арест россиян в Белоруссии 

Ura.Ru и ещё 3 15 минут назад
Украина спровоцировала арест россиян в Белоруссии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Арест в Белоруссии 33 россиян, которых считают бойцами ЧВК «Вагнер», оказался провокацией спецслужб Украины. Бойцов обзванивал некий «Сергей Петрович» с предложением «поработать на охране нефтяных объектов в Сирии». Номер телефона оказался виртуальным, впрочем, как и сам наниматель.
«Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник в российских спецслужбах сообщила, что бойцам шел активный прозвон с предложением «подработать». «Сергей Петрович» был «в курсе», где и как ранее работали россияне, поэтому не вызвал у них подозрений. В организации солдат ему вызвался помочь ветеран боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман»). Всего, по данным газеты, он должен был подобрать 180 человек. В ходе вербовки «Шаману» сообщили, что «Сергей Петрович» погиб в Ливии, а спустя несколько дней у группы появился новый куратор. Тогда же Миляеву перечислили на счет 14 тысяч долларов за рекрутинг бойцов.
В спецслужбах РФ утверждают, что бойцам поставили задание выдвинуться в Минск из которого затем предстоял маршрут: Стамбул-Гавана-Каракас. Также выяснилось, что билеты были куплены на территории Украины. Позже бойцам прикужут их порвать, а из-за отмены рейса поселиться в санатории.
В конце июля под Минском задержали более 30 россиян из ЧВК «Вагнер». После этого отношения России и Белоруссии заметно накалились. Минск считает, что военные прибыли в страну, чтобы раскачать обстановку перед выборами.
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Комментарии 3
Украина , В мире , Конфликты , Комсомольская правда , Сирия
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