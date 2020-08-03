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Тимошенко рассказала о «трагической ошибке» украинцев 

Lenta.ru и ещё 6 8 минут назад
Тимошенко определила «трагическую ошибку» украинцев
Фото: Facebook
Украинцы совершили «трагическую ошибку», избрав нынешнюю власть. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает РИА Новости.
Однако, по ее словам, граждане способны исправить эту ошибку, если придут на избирательные участки и проголосуют на региональных выборах в октябре этого года.
Тимошенко отметила, что почти 70 процентов населения Украины уверены, будто страна движется не в правильном направлении.
8 июля Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей. Политик отметила, что страной уже импортируются овощи, картофель и фрукты, несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.
Верховная Рада 15 июля приняла постановление о проведении местных выборов в 2020 году. В документе говорится, что местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские власти не раз заявляли, что проведение там выборов возможно только после получения Киевом контроля над границей. Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что принятие постановления можно трактовать как фактический выход Украины из минских соглашений.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Мария Захарова , МИД , Верховная Рада , РИА Новости
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