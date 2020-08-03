Тимошенко определила «трагическую ошибку» украинцев

Украинцы совершили «трагическую ошибку», избрав нынешнюю власть. Об этом в эфире канала «112 Украина » заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , передает РИА Новости.

Однако, по ее словам, граждане способны исправить эту ошибку, если придут на избирательные участки и проголосуют на региональных выборах в октябре этого года.

Тимошенко отметила, что почти 70 процентов населения Украины уверены, будто страна движется не в правильном направлении.

8 июля Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время будет импортировать все необходимое для потребителей. Политик отметила, что страной уже импортируются овощи, картофель и фрукты, несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.