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Тимошенко назвала «трагическую ошибку» Украины 

Артём Кульша и ещё 9 12 минут назад
Избрание Владимира Зеленского президентом Украины — трагическая ошибка. Об этом лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «112 Украина».
Зеленский, как сообщал «Рамблер», был избран президентом Украины 21 апреля. Тимошенко также принимала участие в тех выборах. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, а лидер «Батькивщины» — 13,4%. Тимошенко не прошла во второй тур выборов. Зеленский набрал в нем 73,22% голосов. Его соперник и предшественник на посту президента Петр Порошенко набрал 24,45%.

«Была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть», — заявила вчера Тимошенко.

Она назвала правительство, сформированное Зеленским, правительством невежд и непрофессионалов, и выразила уверенность, что, если граждане Украине осознали свою ошибку в том, что выбрали такую власть, то есть сейчас могут это исправить — на 25 октября в стране запланировано проведение очередных местных выборов.
Тимошенко добавила, что более двух третей украинцев, около 70%, считают направление, в котором движется Украина, неправильным.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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