Глава СНБО Украины Алексей Данилов на днях проговорился, что у Киева по Донбассу есть некий «план Б», который будет введен в действие в случае, если ополченцы Донецкой и Луганской народных республик до 9 ноября не покинут территорию региона. Соответствующее ультимативное заявление, прозвучало в эфире телеканала «Украина 24».

Оказывается, перемирие (с начала конфликта уже 29-е по счету), вступившее в силу с понедельника, 27 июля, является, как следует из не очень внятного рассказа украинского чиновника, частью плана военно-политического руководства Украины по ситуации в воюющем регионе. Кто этот план разрабатывал, и в чем его суть, Данилов не пояснил. Но отметил, что его представили президенту Зеленскому почти год назад. И что он предусматривает пять вариантов действий, из которых в силу вступил только первый, срок которого истекает 9 ноября 2020-го.

Именно до этого срока военнослужащие ЛДНР, согласно выставленному главой Совбеза ультиматуму, «должны сложить оружие» и «мирно уйти из нашей страны». Если же этого не произойдет, то, будет принят некий «план Б». И Киев, по словам Данилова, готов к любому сценарию развития событий на линии фронта.

Несмотря на ореол загадочности, созданный вокруг «плана Б» главой СНБО, нетрудно догадаться, что он может собой представлять. «Горячие головы» на Украине давно мечтают воплотить в Донбассе силовой сценарий по хорватским лекалам. Но для этого, понятно, нужно собраться с силами и заручиться поддержкой определенных кругов на Западе.

Известный военкор, знающий ситуацию, что называется, изнутри, Александр Сладков не сомневается в том, что киевские власти используют режим тишины для возобновления большого конфликта в Донбассе. А перемирие — очередной финт Офиса президента Украины Зеленского для повышения рейтинга перед местными выборами, которые должны пройти в стране в конце октября.

С тем, что заявление главы СНБО напрямую связано с предстоящими выборами, согласен и главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива», публицист Андрей Ваджра:

— Выбору на носу, а у Зеленского рейтинг обвалился на 60%. Выборы — региональные, но, по сути, они станут стартом всех будущих выборов. И в условиях катастрофического обвала рейтинга, естественно, что команда Зеленского пытается каким-то образом его поспешно восстановить.

Украинский электорат можно разделить на две части. С одной стороны, это те, кто за войну, с другой — кто против. Поэтому сначала был сделан ход для того, чтобы понравиться тем, кто против войны. То есть, вот это перемирие, приказ не стрелять — это все с расчетом на противников конфликта.

Но надо охватить каким-то образом и противоположный электорат. Как это сделать? Естественно, надо рассказать о том, что «наш бронепоезд стоит на запасном пути». Что в топку уголь уже подкинут. Снаряды в пушки заложены. И, собственно говоря, осталось совсем чуть-чуть, «мы двинемся вперед и снесем всех врагов Украины».

Поэтому, на мой взгляд, это чистейшей воды пиар. Как, впрочем, все, что делает Зеленский.

Хотя можно допустить вариант того, что каким-то образом, кто-то запустит механизм активизации боевых действий. Это тоже не исключается.

В свое время я уже говорил, что есть на Украине силы, которые заинтересованы были бы в том, чтобы вновь активизировать конфликт на Донбассе. Подвести страну к хаосу, к развалу, и на волне всего этого вырвать для себя определенные куски территории.

В данном случае я не говорю про ДНР, ЛНР. Я говорю об определенных олигархических кланах, которые понимают, что крайне проблематично сейчас им взять власть в Киеве. А значит, надо довольствоваться тем, что можно взять.

Поэтому, действительно, вариант, что кто-то попытается спровоцировать эскалацию конфликта, чтобы на этом попытаться что-то для себя вырвать, он не исключен.

«СП»: — Ведь ВСУ могут пойти в наступление и без приказа главнокомандующего Зеленского, который, как известно, абсолютно не контролирует собственную армию…

— Конечно. Самому Зеленскому война не нужна. Ему вообще, в принципе, ничего не надо. Ему важно, чтобы его не трогали, чтобы он тихонечко где-то сидел и досидел до конца своей каденции. Это для него главная задача.

Все, что Зеленский делает, он делает по принуждению, когда у него нет вариантов, тихо сидеть где-то в норке. Тогда он вынужден делать какие-то заявления, подписывать какие-то бумаги, куда-то ехать. Он очень устал. Он напуган. Он многих вещей, в принципе, не понимает. Человек потерялся. Попал в реальность, которая для него совершенно чужда.

А то, что многие процессы на Украине неуправляемы из центра, что вертикаль разрушена, это факт. Тем более, если учитывать, что вся военная вертикаль ВСУ, она практически осталась той, какой ее выстроил Порошенко и его гоп-компания.

«СП»: — То есть, если Зеленского, условно говоря, оставить за сценой, то «хорватский» сценарий возможен?

— На Украине сейчас практически все, что происходит, происходит за рамками полномочий, компетенций, понимания Зеленского. Зеленский — ноль. Он существует только для того, чтобы номинально занимать президентское кресло. А все процессы, которые идут сейчас на Украине, они идут мимо него. Просто некоторые процессы он вынужден узаконивать своими полномочиями. Но многие протекают и без его участия.

«СП»: — Но мы же помним, что сказал президент России. А он сказал, что, если Киев только попытается силой решить вопрос Донбасса, то с Украиной, как с государством, будет покончено. Вот те люди, которые собираются развязать горячий конфликт снова, они отдают себе отчет, что могут, тем самым, похоронить Украину?

— Там давно никто не руководствуется интересами Украины. В данный момент Зеленский находится под полным контролем американцев. Ключевые фигуры — тоже американские марионетки. По сути, вся центральная власть на Украине, она под американским контролем. Основные ресурсы, которые там сейчас разграбляются — финансовые, экономические, — это все уходит в американский карман. За границу.

Основные олигархические пулы от процесса отстранены. Это очевидно. Допустим, можно осуществить переворот. Для этого есть у олигархов силы. Но что потом делать, если этот переворот не будет узаконен Западом? Если он не будет признан?

Понимаете, в чем проблема. Они как бы могут взять власть и не могут, потому что, оказавшись в изоляции со стороны Запада, любой режим обречен здесь. Что остается делать? Провоцировать конфликт. Им, в принципе, не нужна победа на Донбассе, как таковая.

Вот только предположим: ВСУ двинулись вперед, началась война. Понятно, если Россия вмешается и будет оказывать республикам помощь (например, по сирийскому варианту), разгром ВСУ, это просто вопрос времени. И, естественно, что в этой ситуации милиция ДНР-ЛНР достаточно быстро дойдет до административных границ Донбасса.

Представьте, какой кризис политический и государственный разразится в Киеве, когда армия ЛДНР вдруг двинется вперед. Там просто будет хаос и паника.

То есть, в этой ситуации, допустим, олигархические кланы, отстраненные от кормушки, очень легко и изящно могут перехватить власть и контроль над целыми регионами в спайке с местными элитами, которым тоже Киев уже, по большому счету, не нужен, потому что от Киева нет ничего. Киев только забирает, он ничего не дает.

Но олигархический альянс с местными правящими элитами — это уже предпосылка к тому, что в этих условиях хаоса и глубочайшего политического кризиса страна начнет разваливаться. Ее просто начнут растаскивать.

В данном случае мы молчим про ДНР, ЛНР. Я думаю, что армия донбасская, как минимум, выйдет к границам региона. Не факт, что они пойдут дальше, но все свои территории на Донбассе заберут.

Но это может быть толчком для всей конструкции украинской, понимаете. И тогда все начнет просто рассыпаться.

Центральная власть, как я уже сказал, в лице Зеленского, это — ноль. Ее нет. По сути, вертикали власти нет. Украину удерживать может только достаточно сильная фигура, именно в личном плане сильная — тут важны не только полномочия. Полномочия — это одно. Но человек по своей натуре должен быть очень сильным, даже в какой-то степени агрессивным. Мямлю быстро сметут.

«СП»: — Самые агрессивные это сейчас националисты, вроде Билецкого, Яроша… и им подобным. Разве не так?

— Националисты, это не самостоятельные фигуры. Это всего лишь бренд. Они на этом бренде зарабатывают, оказывая услуги тем, кто хорошо платит. Поэтому рассматривать их в качестве самостоятельной силы, я бы не стал. Они просто обслуживающий персонал. Грубо говоря, что-то вроде проституток на окружной дороге.

Все будут решать олигархические кланы в связке с местными региональными элитами. А националисты, это просто части частных армий — ведь ни для кого не секрет, что на Украине много частных армий. Не официальных. В виде разнообразных батальонов, вооруженных группировок… и т.д. Но, если весь антураж идеологический убрать (это не более чем украшения), то, по сути, мы получаем вооруженные бандитские формирования, которые состоят на дотациях у очень богатых и влиятельных людей.

Поэтому повторю: в условиях отсутствия центральной власти, в условиях нарастания влияния местных региональных элит и обделенности олигархических, кланов отодвинутых от кормушки американцами, при очень сильном внешнем ударе по украинской конструкции, эта конструкция начнет рассыпаться. У нее нет ресурса.

И это все происходит на фоне достаточно серьезного, глубокого социально-экономического кризиса. А, как правило, на Украине массовые психиатрические обострения случаются осенью. Вот представьте, что все эти факторы совмещаются к осени, когда народ перевозбужден, когда делать людям особо нечего. Плюс придет еще платежка за «коммуналку». Плюс — цены. Все вместе, все в совокупности.

Поэтому, я и говорю: если вдруг кто-то из гетманства нового на Украине вдруг решит рискнуть, то, по сути, конструкцию всю украинскую можно завалить.