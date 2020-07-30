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Экс-депутат Рады рассказал, кто финансировал протесты на Майдане 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
На Украине раскрыли источник финансирования Майдана
Фото: Reuters
Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы.
Ранее Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано.

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавали деньги и оружие, а внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Украинцы должны узнать наконец правду, что тогда произошло. Назад дороги нет", — заявил Жвания в обращении на своем YouTube-канале.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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Украина , В мире , Конфликты , Виктор Янукович , Павел Климкин , Петр Порошенко , Давид Жвания , Николай Азаров , ЕС , МВД , Верховная Рада , Киев , Литва
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