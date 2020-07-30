На Украине раскрыли источник финансирования Майдана

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавали деньги и оружие, а внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Украинцы должны узнать наконец правду, что тогда произошло. Назад дороги нет", — заявил Жвания в обращении на своем YouTube-канале.