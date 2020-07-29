«Кучме надоело быть „свадебным генералом“ в Донбассе»

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ). О его решении сообщил офис украинского лидера Владимира Зеленского. Официальная причина отстранения экс-главы государства от переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе неизвестна, хотя источники газеты «Новое время» намекают на преклонный возраст второго президента Украины — в этом году Кучме исполняется 82 года.

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ). О его решении сообщил офис украинского лидера Владимира Зеленского. Официальная причина отстранения экс-главы государства от переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе неизвестна, хотя источники газеты «Новое время» намекают на преклонный возраст второго президента Украины — в этом году Кучме исполняется 82 года.

«Работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной. И отметим, что с уважением и почтением относимся к его решению о прекращении участия в деятельности трехсторонней контактной группы», — отмечается в сообщении офиса президента.

О прекращении работы Кучмы в ТКГ стало известно после его встречи с Зеленским 28 июля, в ходе беседы президент поблагодарил политика за существенный вклад в работу контактной группы и отдельно указал на достижение важных шагов и договоренностей в последний год. Вероятно, Зеленский имел в виду согласование необходимых условий для проведения «нормандского саммита» в декабре 2019 года, а также заключение полномасштабного перемирия с самопровозглашенными ЛНР и ДНР в конце июля 2020 года.

К слову, сам Кучма на встрече с Зеленским пообещал делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира в Донбассе, несмотря на свой уход из ТКГ.

Работа второго президента в контактной группе действительно была масштабной, он участвовал в переговорах с 2014 года, и именно его подпись стояла под минскими соглашениями.

За счет этого, с точки зрения ряда экспертов, Киев пытается снять с себя ответственность за выполнение соглашений, поскольку из действующего руководства «никто ничего не подписывал».

Путь Кучмы в ТКГ нельзя назвать легким, в октябре 2018 года он покинул пост украинского председателя, также сославшись на преклонный возраст и «бесперспективность своей деятельности». Когда Зеленский в начале июня 2019 года вернул второго президента Украины в контактную группу, многие восприняли этот шаг в позитивном ключе.

В первый раз Кучма уходил из-за отсутствия продвижения в урегулировании, что сам экс-президент объяснял «слабой политической волей», явно намекая на тогдашнего лидера Украины Петра Порошенко . Его возвращение в ТКГ соответственно можно было расценить как появление той самой воли уже у Зеленского. Как говорил Кучма после назначения, при Порошенко он был в качестве «свадебного генерала», но теперь будет «принимать решения».

Уйти на пике?

Формально экс-президент действительно начал принимать решения, только вот работали они с переменным успехом. Стоит только вспомнить его подпись под так называемой формулой Штайнмайера в октябре прошлого года, которая вызвала волну акций протеста на Украине с обвинениями в «капитуляции».

Впоследствии Кучма не раз говорил, что считает «формулу» капканом для Украины и не верит в возможность достижения мира с ее помощью.

Впрочем, если откинуть спорные моменты, можно выделить два ключевых факта относительно работы экс-президента в ТКГ. Во-первых, в 2018 году Кучма покинул контактную группу из-за тупика в переговорах. Об этом он заявлял сам, эту же версию подтверждали и другие стороны переговоров. Во-вторых, Кучма вернулся с надеждой изменить ситуацию. Отчасти это удалось сделать, но на пути возникло новое препятствие.

Дело в том, что саммит «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции — по Донбассу действительно можно назвать прорывом. Формат перезапустился спустя три года, а Киев все же выполнил обещания, данные на встрече 2016 года, в частности организовал разведение сил на трех участках линии разграничения и согласовал «формулу Штайнмайера».

Однако после успешного саммита Украине необходимо было приступить к выполнению следующих этапов минских соглашений, и тут возник новый тупик.

Прогресс прослеживался лишь по обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но стороны никак не могли согласовать новые участки для разведения сил, а Киев стойко отказывался от внесения положений об особом статусе Донбасса в свою конституцию.

Кроме того, на Украине активно продвигалось мнение о том, что выборы на неподконтрольных территориях могут пройти только после возвращения украинской границы под контроль Киева, что противоречит политической части минских соглашений.

Тем не менее под конец июля в переговорах произошел очередной прорыв в виде полномасштабного соглашения о прекращении огня между Украиной и республиками Донбасса.

От 29 предыдущих попыток установления перемирия оно отличается жесткими рамками для всех сторон, созданием специального механизма для урегулирования нарушений и появлением спецприказов о перемирии, которые нельзя отменить даже через секретные указы.

Дополнительном катализатором активизации мирного процесса по Донбассу стал телефонный разговор Зеленского с президентом России Владимиром Путиным

В ходе диалога была затронута тема изменения украинской конституции — скорее всего, речь шла об особом статусе неподконтрольных территорий, что можно рассматривать как шаг к возвращению Киева к исполнению минских соглашений.

Последние месяцы работы Кучмы в ТКГ стали одними из самых успешных за последние шесть лет, но все же он решил уйти в отставку. На этом фоне возникают вопросы, действительно ли экс-президент самостоятельно принял это решение и связан ли с этой кадровой перестановкой преклонный возраст политика.

«Не играл никакой роли»

По мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Кучма давно просил, чтобы его отпустили из контактной группы.

«Выглядит это, мягко говоря, некрасиво, поскольку, когда появился какой-то шанс на прорыв, он уходит. Надо сказать, что он не играл никакой роли в переговорах от слова совсем. Над ним стоял представитель офиса президента — он ему говорил, что говорить и подписывать. Фактически Кучма был в роли «свадебного генерала», что ему, очевидно, надоело», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники, основных версий ухода Кучмы из ТКГ существует две, не считая возраста политика.

Во-первых, Зеленский вместе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком решили поставить во главе группы лояльного нынешней администрации человека.

Кучма не во всем соглашался с Зеленским, к примеру, в ДНР не раз обвиняли экс-президента в личном блокировании подписания «формулы Штайнмайера», несмотря на согласование текста со стороны политических советников сторон.

Во-вторых, Кучма мог покинуть контактную из-за желания Зеленского использовать активизацию минского процесса для повышения своих рейтингов в преддверии местных выборов на Украине. С точки зрения обозревателей издания, в данном случае уход экс-президента говорит о том, что он не желает участвовать в этом.

Учитывая, что у Зеленского и его партии «Слуга народа» действительно наблюдается проблема с рейтингами, эта теория имеет право на жизнь. Согласно данным июльского исследования социологического агентства «Рейтинг», только 37% украинцев поддерживают президента — год назад этот показатель составлял 58%. У «Слуги народа» ситуация еще хуже: поддерживают партию Зеленского 28% опрошенных, что на 32% ниже ее результатов в прошлом июле.

Президентская замена

Если рассматривать обе версии ухода Кучмы, скорее всего, его предшественником должен стать непосредственно человек из команды Зеленского.

В частности, украинские СМИ указывают на вице-премьера Алексея Резникова , который в настоящее время назначен исполняющим обязанности полномочного представителя Украины в ТКГ.

Сам политик пока не утверждает, что займет пост Кучмы, и призывает дождаться официального указа Зеленского. По его словам, до этого времени формальным главой группы с украинской стороны останется второй президент Украины.

«Я бы очень хотел, чтобы это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, которого бы можно было называть патриархом, скажем так, для того чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к минскому процессу как безальтернативной сегодня площадке, которая обеспечивает решения «нормандского формата», — подчеркивал Резников.

С точки зрения Михаила Погребинского , вице-премьер Украины действительно может занять место Кучмы, но вряд ли это сильно изменит ситуацию. То есть любой новый украинский представитель в ТКГ, скорее всего, продолжит получать указы от офиса президента.

«Порошенко и Зеленский использовали Кучму как политического тяжеловеса, но он принимал и передавал решения, которые принимались в офисе президента», — отмечает эксперт.

При этом Погребинский считает, что Кучму нельзя рассматривать в качестве компромиссной фигурой в переговорах по Донбассу, хотя он и обладает определенным авторитетом на Украине и в России. По мнению эксперта, в украинской команде по урегулированию конфликта на юго-востоке почти нет людей, способных к компромиссам.

«На эту роль претендовал Ермак, но его ослабили различными скандалами и теперь он не решается на последовательные действия. В основном там люди жесткой антироссийской направленности, противники любых компромиссов. Однако они все же зависят от президента, он может изменить эту ситуацию — если проявит политическую волю. Но пока мы не видим таких признаков», — резюмировал эксперт.

Впрочем, преемник Кучмы в ТКГ должен будет обладать более-менее положительной репутацией в России, даже если он будет ставленником Зеленского. Учитывая, что действующий президент вместе с Порошенко использовали его в качестве политического тяжеловеса, вероятно, и замена должна быть соответствующей.