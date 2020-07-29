Народные республики Донбасса, это «умирающие регионы без будущего». Такое мнение в интервью Украина.ру высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

По его словам, те тенденции, которые сейчас происходят в ДНР и ЛНР, вызывают очень сильную озабоченность, а во многом и разочарование.

Политолог ссылается на некие «специфические показатели», которые «редко можно увидеть». Но они как раз свидетельствуют — «это умирающие регионы без будущего». Что, замечает он, «самое страшное».

Также Денисов обращает внимание на тенденции по миграционным процессам, которые, по его мнению, являются «лучшим маркером того, в какую сторону развиваются республики». Миграционные настроения, как он выразился, «сумасшедшие и тенденции такие же».

Весьма нелестно политолог отозвался и о политической элите ДНР, отметив, что «у него, складывается впечатление, что это непрофессиональные люди, которые не понимают, чем занимаются».

«Не надо уже носить эти розовые очки относительно народных республик. Надо уже говорить правду, которая там существует», — призывает эксперт.

И, с сожалением, констатирует: «если будут сохранены те же политические системы и такая же экономическая ситуация, эти регионы если не станут „черными дырами“, то какого-то развития там наблюдать нам не придется».

Надо сказать, что споры вокруг того, способны ли ДНР и ЛНР жить и развиваться самостоятельно, как отдельные государства, в экспертной среде идут достаточно давно. Но в данном случае прогноз уж слишком перекликается с тем, что пророчат республикам украинские экономисты и политологи — а именно, будущее беднейших африканских стран. А также, что рано или поздно жителям ДНР и ЛНР придется признать несостоятельность этих образований, «исходя из собственного печального опыта».

Киеве не устают повторять, что шанс на возвращение к нормальной жизни у региона якобы появится только в случае восстановления контроля украинских властей над территорией Донбасса.

О том, возможен ли подобный сценарий, и что сейчас, действительно, больше всего волнует жителей Народных республик, «СП» рассказал известный социолог и политический аналитик Евгений Копатько

— На первом месте, конечно, война. Хотя ситуация в экономике, тоже вопрос довольно болезненный. Но самое главное, это неопределенность. Она, по большому счету, создает условия, при которых люди не имеют ясных перспектив и видения своего будущего. Именно это больше всего угнетает.

То есть, если мы говорим о разочаровании, то ключевое слово здесь — «неопределенность». Потом — война, потом — экономические проблемы.

Безусловно, это все есть. Но дух сопротивления людей, которые уже седьмой год находятся в блокаде и под огнем, не может не вызывать уважение. А разного рода критикам я не раз говорил, что, если бы не Донбасс, то Майдан пришел бы уже в Россию.

И, конечно же, Донбасс, никогда не был нахлебником, не сидел никогда на дотациях.

Сейчас его убивают. Убивает Украина — это факт. Но также это связано с предательством части политической и бизнес элиты Донбасса. Понятно, что нельзя всех грести под одну гребенку. Есть много людей — и среди политиков, и среди бизнесменов, — которые, действительно, искренне болеют за Донбасс. Кто из них, где находится, не мне судить.

Хочу сказать только, что вообще сложился в истории уникальный случай. Когда в Киеве случился переворот и начались известные события на Украине, то вся элита Донбасса его покинула — по разным причинам, по разным соображениям.

Но народ сопротивляется уже седьмой год. Сейчас это стратегия выживания. А людям нужна определенность, нужно понятное видение будущего. Тогда можно говорить и о восстановлении экономики, и о перспективах.

Я хочу сказать, что если не будут решены проблемы Донбасса, то, конечно, эти проблемы будут распространяться дальше. Но речь не об Украине. Донбасс не смотрит на Украину. Да и Киев не ждет, что Донбасс вернется, давайте говорить откровенно.

«СП»: — Но если в руководстве республик, как было сказано, «непрофессионалы», то кто будет решать эти проблемы?

— Знаете, я не хочу дискутировать, просто выскажу свою точку зрения. Можно, конечно, много критиковать. Но тех, кто находится на войне сейчас, не мне судить.

Есть, действительно, очень и очень много проблем. Но вопросов у меня больше к тем людям, которые принимают глобальные решения. Нельзя так долго тянуть. Это опасно. Это будет приводить к деградации экономической и социальной жизни. Итак миграционные процессы очень велики.

Но это вынужденные обстоятельства. Люди Донбасса, я подчеркиваю, они пытаются как-то сохранить свои города в чистоте, пытаются как-то работать в этих сложных, невероятно тяжелых условиях.

Однако — подчеркиваю — эксплуатировать ресурс стойкости дончан и луганчан вечно невозможно. Поэтому нужны серьезные решения — полумеры здесь не помогут.

Еще раз хочу сказать: если Донбасс выйдет из кризиса, он никогда не будет дотационным. Он исторически всегда являлся одним из крупнейших, цементирующих Российскую Империю, потом Советский Союз, регионов. Был мощным индустриальным центром — по человеческому, интеллектуальному и экономическому потенциалу.

Убивая Донбасс, Украина, по большому счету, сокращает возможности, в том числе, и для России. Потеря человеческого ресурса тоже может за собой потянуть не только демографические, но и проблемы, связанные с дальнейшим восстановлением экономики. Я бы так обозначил. Поэтому восстановление Донбасса, оно крайне выгодно.

«СП»: — А некоторые эксперты считают, что шанс на полноценное развитие у Донбасса появится только в составе Украины. Что вы думаете по этому поводу?

— Не появится, думаю. Потому что Украина сама деградирует. И за последние шесть лет, этот факт, что называется, налицо.

Если бы лучезарная ситуация была на Украине, то, возможно, и настроения в Донбассе были бы другие. А это совершенно не соответствует действительности и реалиям политической и экономической жизни страны. Процесс разложения и деградации Украины продолжается. Он никуда не делся.

К тому же, возвращение Донбасса, это для них не возвращение, а зачистка территорий. Им нужна территория, а люди им не нужны.

«СП»: — Тогда, где выход? Какой вариант, по-вашему, действительно, помог бы ДНР и ЛНР развиваться нормально?

— Вариант один — вхождение в Россию. Но это сейчас, к сожалению, невозможно. Реинтеграция в Украину в такой ситуации тоже маловероятна.

Поэтому главное, я считаю, это укрепление субъектности Народных республик.

Можно, конечно, сколь угодно критиковать представителей нынешней донецкой и луганской власти. Но эти люди свою судьбу тоже не выбирали. Они были вынуждены в определенных обстоятельствах действовать. То есть, я не пытаюсь никого не защищать, не оправдывать, просто напоминаю, что люди работают в крайне сложных условиях.

Именно поэтому, на мой взгляд, нужны глобальные серьезные политические решения. Нужна четкая стратегия по Донбассу. В том числе, стратегия понятная, внятная от России.

Вот когда это будет, когда будет понимание, куда мы движемся, что мы хотим получить через год, три, пять лет, тогда и к людям придет ясное представление того, каким они видят свое будущее. И как они должны к нему стремиться.

То есть, здесь должна быть определенность и стратегия относительно Донбасса. Еще раз повторю: если грамотно решить экономические вопросы, то потенциал — даже в нынешних условиях — там таков, что Донбасс может обеспечивать себя самостоятельно.

Только должна быть политическая воля, стратегия и люди, которые принимают решения на макроуровне по развитию экономики. Ну, и социальная жизнь сразу пойдет вперед, и люди будут возвращаться в Донбасс.