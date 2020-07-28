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Погребинский предрек «плохие перспективы» для Украины в случае потери Донбасса 

Аргументы Недели и ещё 2 28 июля 2020
Властям Украины, если они намерены вернуть Донбасс в состав страны, нужно предоставить региону автономию и выполнить минские договоренности об урегулировании конфликта с непризнанными ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил Михаил Погребинский, киевский политолог.
Как отметил аналитик, в противном случае произойдет заморозка вооруженного противостояния и Киев потеряет Донбасс. Если это случится, Украину ждут «плохие перспективы», предсказал процитированный «ПолитНавигатором» Погребинский. По его словам, при подобном сценарии развития событий возникнет «сложная ситуация с другими регионами».
Ранее во вторник сообщалось, что украинские националисты, недовольные перемирием в Донбассе, повесили на митинге в Полтаве фигуру президента Владимира Зеленского.
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Новости регионов , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский
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