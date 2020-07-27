Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко пригрозила массовыми акциями протеста, "если власть все-таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу". Возмущение националистов вызвала попытка немного отложить украинизацию русскоязычных школ. В результате Верховная рада так и не решилась принять этот законопроект. Можно ли считать, что улица перекричала парламент и заставляет Зеленского делать то же самое, что и его предшественник, — разбиралось РИА Новости.

Вопрос о дискриминации

Националисты с лозунгами "Не дадим наступать на украинский язык", "Не нравится язык — вон в Ростов" митинговали у стен Верховной рады. Они негодовали из-за документа, внесенного на рассмотрение парламента депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским

Он хотел всего лишь скорректировать законодательство, согласно которому с 1 сентября всех русскоязычных учеников 5-11 классов переводят на "мову". Хотя школы, где преподают на языках Евросоюза , украинизируют постепенно и только с 2023 года. А "коренные народы", например крымские татары, могут учиться на родном языке до аттестата.

Закон об украинизации школ приняли в январе. Рада была уже пропрезидентской, Зеленский возглавлял государство восемь месяцев. Но новые власти продолжают курс Порошенко.

Еще в 2017-м, комментируя этот закон, Венецианская комиссия Совета Европы (консультативный орган по конституционному праву) отметила "менее благосклонное отношение к русскому", что "трудно оправдать, и это поднимает вопрос о дискриминации".

Не выдавайте себя за другого

Весной 2019-го Зеленский победил на выборах президента, но до его инаугурации у власти оставался Порошенко. В качестве "подарка" преемнику он подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

К слову, 15 лет назад Порошенко, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны, наоборот, выступал за русский язык. Об этом вспомнили в издании "Страна.ua". Тогда будущий украинизатор утверждал, что обеспечение права на родной язык — "проблема в том числе и национальной безопасности".

А в ходе предвыборной кампании 2014-го Порошенко обещал "руководствоваться статьей 10 Конституции, которая особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков". Уже став президентом, он назвал ошибочным решение Верховной рады о лишении русского языка статуса регионального. Но к выборам 2019-го Порошенко пришел как ярый и непримиримый националист с лозунгом "Армия. Мова. Вера".

Зеленский же накануне второго тура выборов комментировал языковой вопрос очень сдержанно:

"Во-первых, его надо глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона".

Но надежды многих избирателей на то, что Зеленский и его партия отменят курс на украинизацию, не оправдались. Новая власть практически ничего не изменила.

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук даже обратился к главе государства с открытым письмом:

"Вы же русскоязычный человек — не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого".

Из сторонников Зеленского против украинизации выступил только спикер Рады Дмитрий Разумков , заявив, что законодательство надо менять. Фактически он признал, что "мовный закон" раскалывает страну.

"Любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать, объединит это украинское общество или нет", — полагает Разумков.

Но в Раде его не услышали и поправку Бужанского прокатили.

"Я свою позицию менять не буду. Все законы должны работать на пользу всего украинского народа. Слушать надо не голос улицы, а голос народа", — снова высказался Разумков.

"Так ты, ***** (стерва. — Прим. ред.), успокоишься или нет?" — бросил ему в ответ депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Вообще, Вятрович объяснял, что надо бороться с русским как с наследием прошлого. В социальной сети он, например, опубликовал статью под названием "Русский язык, Пушкин и Екатерина II — наши памятники работорговцам".

На Майдан за небольшие деньги

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев констатирует, что "политика нынешней власти в гуманитарной области — это такой косплей Порошенко".

"Напоминает Румынию межвоенного периода, которая на захваченной территории Бессарабии действовала под лозунгом "Там все румыны, просто забывшие свой язык". В Бухаресте это считали достаточным оправданием насильственной румынизации. К сожалению, Владимиру Александровичу Зеленскому не могут объяснить, что вопрос о языке — это о правах человека. А игнорирование прав рано или поздно приводит к неприятным последствиям", — предупреждает собеседник.

На такой благодатной теме, как сопротивление украинизации, может сыграть кто-то из политиков в ходе местных выборов, назначенных на осень.

"А Порошенко видит себя "гетьманом", он хочет консолидировать националистический электорат и таким образом отбить все обвинения в коррупции. Русскоязычный Порошенко, семья которого говорит по-русски, мобилизует вокруг себя "патриотичное" меньшинство в угоду политической целесообразности. Все помнят, как он защищал русский язык. Лицемерие в политике — норма, но Порошенко, если бы проводился конкурс по этому качеству, заседал бы в жюри", — рассуждает политтехнолог.

Депутат Рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко объясняет поведение Порошенко так:

"Он не хочет терять свой устойчивый электорат, который, если говорить прямо, состоит из нацистов и русофобов. Это те люди, которые поддержат его за небольшие деньги на любом Майдане".