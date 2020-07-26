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ДНР, ЛНР и Минобороны Украины сообщили о бессрочном перемирии 

ИД «Собеседник» и ещё 13 1 час назад
ДНР, ЛНР и Минобороны Украины сообщили о бессрочном перемирии
Фото: ИД "Собеседник"
Начальники народном милии самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о бессрочном прекращении огня с 27 июля. Об этом пишет «Новая газета» со ссылками на официальные источники.
Министерство обороны Украины также сообщало о готовности к полному прекращению огня.
Это очередная попытка зафиксировать перемирие на востоке Украины, которая была спланирована в результате встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля в Минске.
Также стороны конфликта договорились передать друг другу списки лиц для взаимного освобождения.
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Украина , Конфликты , Министерство обороны
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