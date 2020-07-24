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Газовые махинации Киева оплатят украинцы 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Газовые махинации Киева оплатят украинцы
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Заявление Тимошенко о необоснованности повышения цены газа для украинцев подразумевает не только коррупцию, но и условия МВФ. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины. Такое заявление глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Депутат отметила, что решение принято "Нафтогазом Украины" — органом, который подчиняется президенту Владимиру Зеленскому. Парламентарий подчеркивает: рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа.
Тимошенко указала: при президенте Петре Порошенко существовали "фирмы-прокладки" — посреднические компании, призванные накручивать цену на продаваемый внутренним потребителям газ.
"Пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам, и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые "фирмы-прокладки", — объявила депутат.
"Действительно, цена на "голубое топливо" за последние полгода снизилась, — считает Перов. — И объективных причин для ее повышения для потребителей Украины вроде бы нет. С другой стороны, мы знаем, что Киев с 2014 года тесно сотрудничает с Международным валютным фондом, который в обмен на кредиты выставляет условия по проведению реформ. Примерно в таком же русле работает и Всемирный банк, также ссужающий средства Киеву.
А условием международных организаций в первую очередь является избавление от всевозможных субсидий, удешевляющих услуги жилищно-коммунального хозяйства для населения. А также сокращение социальных выплат и других видов поддержки. Так что вполне вероятно, что сегодняшнее повышение розничных газовых цен на Украине — решение не экономическое, а чисто политическое и продиктованное извне".

Газовой коррупции на Украине много лет

Тимошенко назвала Украину страной с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами на ЖКУ. И повышение цен, по ее словам, происходит в ситуации, когда значительная часть граждан страны не в состоянии обеспечить себя продуктами питания.
"Нафтогаз" увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди все это потребляют", — посетовала депутат.
Несколько дней назад украинский газовый оператор объявил, что повышает оптовая цена на газ для населения в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр. Объяснили этот шаг тем, что в силу вступают тарифы за транспортировку газа. Если раньше потребители платили по единой цене, то в ходе недавней реформы тарифы разделили — абонент платит за сам газ, а также местной компании за его доставку. Большинство украинцев ждет подорожание платежек от 1% до 22%.
"Коррупционные схемы в газовой отрасли Украины начали складывать очень давно, а в "нулевых" их даже особо не скрывали. Тогда страна получала газ напрямую у России с немалыми скидками, но все равно политики умудрялись накручивать на "фирмах-прокладках" и серых схемах доставки определенные проценты, за которые переплачивали граждане Украины. Несколько скандалов на эту тему вспыхнули при президенте Викторе Ющенко.
А после того, как Порошенко официально объявил, что отказывается от газа из России и начинает его закупать в Европе, и вовсе начался расцвет коррупции в этой системе. С приходом к власти Зеленского никто не слышал, чтобы проводились громкие разоблачения и расследования в отношении организаторов этих схем. Можно предположить, что они просто перешли к новым управленцам с перераспределением финансовых потоков", — подчеркивает Перов.

За коррупцию Киева платит население

В 2019 году стало известно, что одним из требований МВФ в рамках очередной кредитной программы стало требование повысить цену газа на Украине на 20%. Кабмин страны разбил рост тарифа на несколько этапов, чтобы не создавать экономических шоков для населения. Также в рамках требований МВФ Киев должен уравнять тариф для населения и промышленности — производственный сектор всегда платил больше, а для населения цена субсидировалась.
Украинский эксперт энергорынка Валентин Землянский подсчитал: после прихода к власти Порошенко тарифы на газ в реальности выросли на тысячу процентов. В мае 2019 года цена достигла 8,2 тысячи гривен за тысячу кубов. Для сравнения: за месяц до вступления Петра Порошенко в должность президента кабинет министров порекомендовал Национальной комиссии госрегулирования энергетики поднять цены на газ для населения в среднем на 73%: до 1,2-4 тысячи гривен за тысячу кубов. Зеленский продолжил политику предшественника.
"Газ на Украине всегда был платформой для политики. Его цена, добыча, поставки, переговоры с Россией Киев традиционно политизирует и делает источником прибылей. А также сведения счетов — мы помним, как за контракт 2010 года та же Тимошенко угодила в тюрьму, из которой ее вытащил лишь очередной госпереворот. А разобраться в хитросплетении коррупционных схем газовой сферы этой страны крайне сложно.
А сейчас та же Тимошенко в очередной раз использует газовый вопрос для нападок на Зеленского и его команду, то есть в очередной раз политиков волнуют собственные цели, а не интересы населения. Логично, что платят за все эти схемы и игры элит жители Украины. Они же становятся главными пострадавшими от диктуемых МВФ реформ", — заключает Александр Перов.
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Комментарии
Украина , Статьи , Виктор Ющенко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Валентин Землянский , Александр Перов , Нафтогаз , Фонд национальной энергобезопасности , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , ФБА "Экономика сегодня" , Киев
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