Тимошенко оценила решение украинских властей о повышении цен на газ 

В эфире канала «112 Украина» Тимошенко отметила, что решение принято органом, подчиняющимся Зеленскому, при этом, подчеркнула парламентарий, она не ожидала, что получится такая ситуация. Кроме того, добавила депутат, рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа, по ее оценке, передает РИА «Новости».

«Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований.

За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ», — заявила Тимошенко.

По ее мнению, действия киевских властей «маразматичны».

«Когда был президент Порошенко, в Европы были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Так вот, что самое обидное — что пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые «фирмы-прокладки» — те, в которых остается часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те «прокладки» далее продолжается поступать газ на Украину, и НАК «Нафтогаз» увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди все это потребляют», — посетовала депутат.

Поэтому, считает она, что в стране с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами живут люди, неспособные купить себе еду.

Напомним, в среду в Нафтогазе сообщили, что на Украине оптовая цена на газ для населения в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр, сдерживает украинские цены запас газа в отечественных хранилищах.