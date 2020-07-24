Тимошенко раскрыла неожиданное решение Зеленского

По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ. Депутат отметила, что решение принято органом, который подчиняется Зеленскому, при этом, подчеркнула парламентарий, она не ожидала, что получится такая ситуация.

Тимошенко добавила, что рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа, по ее оценке. По мнению политика, действия киевских властей «маразматичны».

Депутат напомнила, что при президентстве Петра Порошенко были созданы посреднические компании, которые им контролировались и пропускали через себя газ, «накручивали цену» и потом продавали газ людям в три раза дороже. Как заметила Тимошенко, от Зеленского она ожидала отказ от наценок. «К сожалению, остались те же самые посредники в Европе», — заключила она.

Поэтому, считает Тимошенко, что в стране с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами живут люди, неспособные купить себе еду.