В ДНР заявили о 38 нарушениях перемирия силовиками за неделю 

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ДОНЕЦК , 24 июл — РИА Новости. Украинские силовики 38 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"За неделю противник 38 раз нарушил режим прекращения огня. По районам 17 населенных пунктов республики противник выпустил 116 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 52 боеприпаса к различным типам гранатометов", — сказал Басурин.

По его словам, был уничтожен один беспилотник украинских силовиков.

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе.