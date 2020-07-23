«Я входил в ОПГ, которая финансировала Майдан»

Бывший соратник Порошенко — политик и бизнесмен Давид Жвания — заявил, что Евромайданом управляли преступные группировки, которые возглавляли первые лица будущих партий власти. А также сообщил, что участвовал в даче многомиллионных взяток еврочиновникам — в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом.

Пока на Украине обсуждали луцкого террориста, назрел очередной политический скандал. С разоблачениями против экс-президента Порошенко выступил его бывший соратник — политик и бизнесмен Давид Жвания. В чем суть откровений Жвании и почему он решил их озвучить именно сейчас — разбиралась «Страна».

«Порошенко рвется к власти». Что заявил Жвания

Экс-депутат в своем видеообращении рассказал, что Украине грозит новый приход к власти Порошенко.

«В стране происходит ползучий реванш — рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение. Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения», — сообщил Жвания.

В связи с этим он рассказал, что после Майдана в 2014 году к власти пришла организованная преступная группировка, в которой он сам и состоял. По словам Жвании, именно она финансировала протесты и срывала любые варианты договоренностей с властью, которые были призваны избежать эскалации. Именно тогда сформировались основные группы влияния на нынешнюю политику.

«Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами.

В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия», — рассказал Жвания и добавил, что готов дать на этот счет показания.

Павел Климкин. После победы Евромайдана, группа, в которую входил Жвания, занималась политической коррупцией, чтобы обеспечить президентство для Порошенко. В схеме также участвовал будущий глава МИД

«Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам», — сообщил экс-нардеп.

По его мнению, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И взял на себя определенные обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал.

Он также подсчитал, сколько экс-президент заработал за пятилетку на Банковой.

«Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры», — полагает Жвания.

Он напомнил, что в апреле 2019 года — то есть накануне второго тура выборов — подавал иск в Окружной админсуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям.

«Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны», — говорит Жвания.

Бывший политик понадеялся, что у президента Зеленского «хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения».

«Порошенко сегодня, в канун местных выборов, может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта — он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил, и Порошенко не посмел ослушаться», — сообщил Давид Жвания и пообещал каждую неделю выступать с новыми разоблачениями.

Итак, вкратце перечислим, что интересного заявил Жвания:

1. Евромайдан был не стихийным протестом, а финансировался политическими кругами для свержения Януковича.

2. Любые мирные инициативы срывала группа, в которую входили Мартыненко , Порошенко, Турчинов, Яценюк и Кличко.

3. Жвания и Климкин дали взятку в 5 миллионов евро еврочиновнику для лоббирования интересов Порошенко как кандидата в президенты в 2014 году.

Кто такой Давид Жвания

Давид Жвания известный /на Украине бизнесмен родом из Грузии. Давний бизнес-партнер депутата нескольких созывов Николая Мартыненко.

Жвания также был депутатом Верховной рады четырех созывов. В 2004 году он был соратником Ющенко, входил в блок «Наша Украина», принимал участие в Оранжевой революции. В 2005 году занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Юлии Тимошенко

В 2006 году прошел в Верховную раду от «Нашей Украины» Ющенко, но потом с ним жестко поссорился.

В 2010 году сошелся с командой Януковича.

На выборах в 2012 году прошел в парламент, как самовыдвиженец и беспартийный по 140 округу. Был членом фракции Партии регионов, но вышел из нее в 2013 году, когда началась Революция достоинства.

На выборах 2014 года был одним из руководителей избирательного штаба Блока Петра Порошенко . Народный депутат Александр Онищенко заявлял, что передавал деньги Жвании за место в парламенте 8 созыва.

Онищенко рассказал журналистам, что сначала его не хотели регистрировать кандидатом ЦИК . Отказ в регистрации пояснили тем, что он провел много времени за пределами Украины. Онищенко подал в суд и проиграл. Потом подал апелляцию и проиграл во второй раз. Но потом вопрос решил Порошенко.

«Он мне лично позвонил, где-то за дня два-три до регистрации, возьмите распечатку, со своего номера набрал меня. Сам президент со своего мобильного. Сам Петя позвонил со своего мобильного и сказал там: встреться со Жванией… Жвания тогда взял у меня 6 миллионов долларов на предвыборную кампанию. На следующий день Петя меня вызвал к себе и говорит: только что у меня был глава комиссии Охендовский, он тебя ждет, иди к нему, он тебе все сделает», — заявлял Онищенко.

Интересно, что член избирательного штаба БПП Артем Биденко также заявлял, что Давид Жвания на выборах 2014-го года решал непубличные финансовые вопросы политсилы Порошенко.

«Продавать мог только Жвания, просто, чтобы ты понимал. Никто не мог продавать, никто этим не занимался. Ни Березенко, ни Ложкин… Продано было 10-15, максимум 20 мест», — говорил в интервью «Слiдство. Iнфо» Биденко в 2014 году.

Из политики Давид Жвания выбыл после проигрыша на выборах в Раду 2014 года, когда он не смог пройти по мажоритарному округу в Одесской области. Примерно тогда же он разошелся со своим бизнес-партнером Николаем Мартыненко, который был одним из спонсоров партии Яценюка «Народный фронт». Параллельно он стал критиковать и самого Яценюка. И в целом тогда начался его отход от властной команды.

Почему Жвания атаковал Порошенко

В открытую войной на Порошенко Давид Жвания начал еще в апреле минувшего года. Тогда бывший депутат подал иск в Окружной админсуд Киева, где просил запретить высшему руководству страны покидать ее территорию — на протяжении года после выборов президента.

Жвания утверждал, что Порошенко, Турчинов, ряд сотрудников Администрации президента и фракций БПП-НФ — это организованная преступная группировка, чью деятельность нужно расследовать. Всего в «список Жвании» вошло 180 лиц.

Интересно, что имя Жвании на днях упоминалось в фильме НАБУ, которое приходило с обыском в Окружной админсуд Киева. Антикоррупционное ведомство утверждало, что руководство ОАСК — судьи Вовк и Аблов — разработали преступный план по закрытию границы для Порошенко и Ко, а иск подавал Жвания. Правда, НАБУ утверждало, что он забрал иск из ОАСК.

Эту историю в своем видео упомянул и сам Жвания. Он опроверг информацию антикоррупционеров. «Я не отзывал этот иск, как утверждается в фильме НАБУ. Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов», — заявил он.

Страна (Украина)