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Коротченко предсказал выход трех городов из состава Украины 

Luga1news.ru 42 минуты назад
Украине предрекли потерю еще трех городов
Фото: ТАСС
Ряд городов Украины могут последовать примеру Крымского полуострова и воссоединиться с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По мнению Коротченко, такое развитие ситуации возможно для Николаева, Одессы и Харькова. Здесь складываются те же предпосылки, что способствовали в 2014 году проведению крымского референдума, пишет ФАН. В качестве примера эксперт привел Одессу, которая символизирует собой все украинское государство, замершее в ожидании масштабной катастрофы.
Коротченко отметил, что Крым после воссоединения с РФ активно развивается. На полуострове налажена работа предприятий, которые имеют заказ на свою продукцию, а уровень жизни повышается. Республика превращается в здравницу мирового уровня.
Военный эксперт не исключил, что жители названных им украинских городов, как и многих других, видя развитие Крымского полуострова, захотят воссоединиться с РФ, потому что наша страна, в отличие от Украины, открывает соответствующие возможности, а не ведет к деградации. Владимир Гусев
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Украина , В мире , Игорь Коротченко , Владимир Гусев , Журнал "Национальная оборона" , Харьков
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