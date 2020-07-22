Украине предрекли потерю еще трех городов

По мнению Коротченко, такое развитие ситуации возможно для Николаева, Одессы и Харькова . Здесь складываются те же предпосылки, что способствовали в 2014 году проведению крымского референдума, пишет ФАН. В качестве примера эксперт привел Одессу, которая символизирует собой все украинское государство, замершее в ожидании масштабной катастрофы.

Коротченко отметил, что Крым после воссоединения с РФ активно развивается. На полуострове налажена работа предприятий, которые имеют заказ на свою продукцию, а уровень жизни повышается. Республика превращается в здравницу мирового уровня.