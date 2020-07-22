Украине предрекли потерю еще трех городов

Ряд городов Украины могут последовать примеру Крымского полуострова и воссоединиться с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По мнению Коротченко, такое развитие ситуации возможно для Николаева, Одессы и Харькова. Здесь складываются те же предпосылки, что способствовали в 2014 году проведению крымского референдума, пишет ФАН. В качестве примера эксперт привел Одессу, которая символизирует собой все украинское государство, замершее в ожидании масштабной катастрофы.
Коротченко отметил, что Крым после воссоединения с РФ активно развивается. На полуострове налажена работа предприятий, которые имеют заказ на свою продукцию, а уровень жизни повышается. Республика превращается в здравницу мирового уровня.
Военный эксперт не исключил, что жители названных им украинских городов, как и многих других, видя развитие Крымского полуострова, захотят воссоединиться с РФ, потому что наша страна, в отличие от Украины, открывает соответствующие возможности, а не ведет к деградации. Владимир Гусев