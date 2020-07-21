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Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России 

Мария Иванова 1 час назад
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что жители Одессы и Харькова хотят присоединения к России благодаря примеру Крыма. Об этом он рассказал в программе «60 минут», выпуск опубликован на YouTube-канале «Россия 24».
Коротченко обратил внимание на визит президента Владимира Путина в Крым. Как сообщал «Рамблер», Путин 20 июля посетил церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи.
Коротченко отметил, что в Одессе тем временем не могут убрать севший на мель танкер.
«Посмотрите, какой глубокий символизм: Одесса — мировая жемчужина и затонувший, лежащий на боку танкер с нефтью. Это символ сегодняшней Украины: затонувшая, лежащая на боку. <…> И Россия — российский Крым, строительство двух новых вертолётоносцев, которые открывают совершенно новые возможности для российского флота», — заявил эксперт.
Коротченко отметил, что после присоединения к России Крым расцвел, предприятия начали получать заказы, а уровень жизни населения — расти.
«Только после того, как крымчане проголосовали за возвращение в Россию, в родную гавань, Крым расцвел. <…> Почувствуйте мощь России. Я думаю, что люди в Николаеве, в Одессе, Харькове и десятках других украинских городов хотят возвращения в Россию. Почему? Потому что Россия дает не просто шанс, но и дает возможность», — заявил он.
Украина же, по его мнению, «непрерывно деградирует».
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Комментарии 3
Украина , В мире , Игорь Коротченко , Владимир Путин , Республика Крым , Харьков
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