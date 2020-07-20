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Киевский историк «доказал» украинское происхождение Ноя, потопа и греков 

News.ru 10 минут назад
Киевский историк «доказал» украинское происхождение Ноя
Фото: Global Look Press
Украинский историк Сергей Поддубный потряс мир новым «открытием» о всеукраинском происхождении мира, включая мифы Древней Греции. Историк издал книгу «Славные предки украинцев», где с маху доказывает и проукраинские корни Ноя, и указывает место Ноева потопа, и развенчивает древнегреческие мифы, называя их «истинной историей» Украины.
Выдержки из книги «учёного» опубликовал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле, — уверяет Поддубный читателей.
И для наглядности «доказывает», что имя Ной имеет чисто «украинские» корни, так как его правнук — царь Нимрод родом с берегов Днепра, что и нашло отражение в его имени.
Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была ‚нип‘, что вместе составляет «нипрод» — Днепровский род, — разоблачает библейского героя украинский «творец».
По ходу «открытий» историк развенчивает и "придуманных евреями"библейски х богов и святых, которым молятся украинцы. Без всяких логических заключений писатель железно доказывает, что все их предки тоже были украинцами.
Своё эпическое произведение украинский историк заканчивает с небывалым размахом — в кураже писатель заверяет, что древнегреческие мифы, да и древние греки, давшие миру науку, героев и прочее — сами миф. Потому что всё это — история украинцев. Исследователь уверяет, что украинцы — народ-творец, победитель, сеятель, имеющий как минимум трёхтысячелетнюю историю.
Ранее NEWS.ru сообщал, что казалось бы, после изысков украинских историков о местном происхождении Христа, Будды и Заратустры уже ничего нового Незалежная миру предъявить не сможет. Ан нет! Уже сами украинские президенты открывают миру глаза на нескончаемые украинские достижения, буквально изменившие судьбу человечества.
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Комментарии 3
Украина , Наука и техника , Сергей Поддубный , Эдуард Долинский , Греция
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