Киевский историк «доказал» украинское происхождение Ноя

Украинский историк Сергей Поддубный потряс мир новым «открытием» о всеукраинском происхождении мира, включая мифы Древней Греции . Историк издал книгу «Славные предки украинцев», где с маху доказывает и проукраинские корни Ноя, и указывает место Ноева потопа, и развенчивает древнегреческие мифы, называя их «истинной историей» Украины

Выдержки из книги «учёного» опубликовал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский

Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле, — уверяет Поддубный читателей.

И для наглядности «доказывает», что имя Ной имеет чисто «украинские» корни, так как его правнук — царь Нимрод родом с берегов Днепра, что и нашло отражение в его имени.

Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была ‚нип‘, что вместе составляет «нипрод» — Днепровский род, — разоблачает библейского героя украинский «творец».

По ходу «открытий» историк развенчивает и "придуманных евреями"библейски х богов и святых, которым молятся украинцы. Без всяких логических заключений писатель железно доказывает, что все их предки тоже были украинцами.

Своё эпическое произведение украинский историк заканчивает с небывалым размахом — в кураже писатель заверяет, что древнегреческие мифы, да и древние греки, давшие миру науку, героев и прочее — сами миф. Потому что всё это — история украинцев. Исследователь уверяет, что украинцы — народ-творец, победитель, сеятель, имеющий как минимум трёхтысячелетнюю историю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что казалось бы, после изысков украинских историков о местном происхождении Христа, Будды и Заратустры уже ничего нового Незалежная миру предъявить не сможет. Ан нет! Уже сами украинские президенты открывают миру глаза на нескончаемые украинские достижения, буквально изменившие судьбу человечества.