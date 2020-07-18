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На Украине число случаев COVID-19 достигло 58 111 

РИА Новости и ещё 4 18 июля 2020
731 новый случай коронавируса выявлен на Украине
Фото: RT на русском
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 847, до 58 111, умер еще 21 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 18 июля, в стране выявлены 58 111 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1477 человек. Всего выздоровело 30 525 человек, в том числе 756 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 61 ребенка и 163 медработников.
"Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4129 детей и 7886 медработников", — заявил Степанов на брифинге.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137), Киеве (108) и в Закарпатской области (89).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Украина , Максим Степанов , ВОЗ , РИА Новости , Киев
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