731 новый случай коронавируса выявлен на Украине

КИЕВ , 18 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 847, до 58 111, умер еще 21 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 18 июля, в стране выявлены 58 111 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1477 человек. Всего выздоровело 30 525 человек, в том числе 756 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 61 ребенка и 163 медработников.

"Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4129 детей и 7886 медработников", — заявил Степанов на брифинге.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (137), Киеве (108) и в Закарпатской области (89).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.