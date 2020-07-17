«Украинский ампир»: что известно о дворце Зеленского

Страна (Украина) рассказывает, что о ней известно. На днях стало известно, что Владимир Зеленский нарушил очередное свое предвыборное обещание — переехал жить в государственную резиденцию. Хотя раньше обещал их распродать или отдать детям. Теперь президент обитает на госдаче в Конча-Заспе. Изданиерассказывает, что о ней известно.

Как Зе переехал в госрезиденцию

О том, что Владимир Зеленский продал дом в Иванковичах под Киевом и переехал на госдачу, мы рассказывали еще неделю назад. Информацию о переезде опубликовало «Радио Свобода». Говорилось, что президент отныне проживает в «доме №29», имеющем статус государственной резиденции.

Это часть комплекса «Конча-Заспа», который находится в ведении Госуправления делами [президента Украины]. С начала двухтысячных там обитают vip-персоны с высокими государственными должностями. Территория комплекса — 134 гектара, где расположен 71 дом плюс четыре пансионата. А также парки, озера и многое другое — в общем оазис.

В 2000 году кабинет министров передал весь этот комплекс в Госуправление делами [президента Украины], окончательно закрепив его элитный и закрытый статус. С тех пор многие правители Украины переехали в место, куда простым смертным доступа нет. Что символизировало окончательное расслоение между властью и обществом. Причем, что характерно, «Конча-Заспу» финансируют украинские налогоплательщики.

Владимир Зеленский после первого тура выборов заявлял, что жить в резиденции не станет и вообще все госдачи нужно передать, например, детям под лагеря.

«Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня — это все для экскурсий», — сказал Зеленский в одном из интервью.

Не менее откровенно ругал суперльготы и персонаж Зеленского — Василий Голобородько из сериала «Слуга народа».

«Меня бы на одну неделю туда отправить, если бы это было возможно. Я бы им устроил! Кортежи — (далее нецензурно в смысле «к черту»!) Льготы ваши — (далее нецензурно в смысле «к черту»!) Дачи — (далее нецензурно в смысле «к черту»!) Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель», — вот часть экспрессивного монолога из первой серии фильма.

После публикации «Радио Свобода» офис президента заявил, что Зе поживет в Конча-Заспе временно — ведь он продал дом.

«Глава государства в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом… Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции Конча-Заспа», — говорится в сообщении ОП.

Насколько временно это будет — в офисе не уточнили. Однако отметим, что президенту есть, где жить — у него большая квартира в центре Киева, у Верховной рады , откуда недалеко и до Банковой. То есть переезд на госдачу это отнюдь не вынужденная мера в связи с продажей дома. А говорит скорее о желании Зе провести лето на природе и в известной роскоши. За государственный, разумеется, счет. Разберемся, что известно о «даче 29», куда переехал Владимир Зеленский.

«Дом Ющенко»

Украинцы знают это помещение как «дачу Ющенко ». Именно здесь третий президент Украины жил в течение десяти лет — оставаясь там даже после окончания президентской каденции. Что вызвало в то время немалый скандал.

Покинул Ющенко резиденцию только в 2014 году — то есть прожил в ней на четыре года дольше положенного срока. Если учесть, что проживание на госдаче обходилось в 30 миллионов гривен в год, то на Ющенко, оставшегося без должности, казна потратила порядка 120 миллионов гривен. По тому курсу это почти 15 миллионов долларов. Только свет на этой даче стоил 400 тысяч гривен в год, сообщал тогда журналист Михаил Ткач

До Виктора Ющенко здесь жил Леонид Кучма . После окончания президентской каденции он съехал в дом по соседству, который ему предоставили в пожизненное пользование. Кроме Кучмы здесь есть пожизненный дом у первого президента Леонида Кравчука

Правда, все они живут не в госрезиденции, а в других домах комплекса Конча-Заспа. Ющенко же оставался почему-то именно на территории единственной дачи, предназначенной только для действующего главы государства.

После отъезда третьего гаранта на госдаче №29 затеяли ремонт стоимостью примерно пять миллионов гривен. Поменяли канализацию, деревянные лестницы и переложили полы. Также заменили пожарную сигнализацию.

Дом сделан в стиле «украинский ампир»: много золота, мрамора и прочей роскоши.

Также имеется и банный комплекс — с турецкой и финской банями, бассейном и солярием.

Резиденция занимает две с половиной тысячи квадратных метров. Это огромная площадь — фактически дворец, учитывая прилегающую территорию в три гектара земли, на которых расположены домик для гостей и чайная. Что объясняет затраты на содержание этого дома — более миллиона долларов в год.

В самом же доме четыре спальни, кинозал, массажный кабинет и даже мраморные санузлы. А также винный погреб.