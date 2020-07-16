Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США . Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин , передает портал Dnr-Pravda.

Как заявил Басурин, республиканским силам удалось установить личность погибшего. «Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США — Шон Фуллер с позывным „Техас“, имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами», — заявил Басурин. Он отметил, что при погибшем был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.