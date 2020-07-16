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Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Фото: Российская Газета
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает портал Dnr-Pravda.
Как заявил Басурин, республиканским силам удалось установить личность погибшего. «Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США — Шон Фуллер с позывным „Техас“, имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами», — заявил Басурин. Он отметил, что при погибшем был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.
Басурин подчеркнул, что на Украине факт диверсионной вылазки пытаются скрыть и выдать смерть наемника как гибель якобы военного медика. «При изучении находящегося при нем обмундирования отмечено, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики. Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников», — заключил представитель ДНР, уточнив, что все снаряжение представляет собой дорогие и высококачественные образцы производства стран НАТО.
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Комментарии
Украина , Армия , Конфликты , Трупы , Эдуард Басурин , НАТО , США
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