Зеленский отдаст Украину под контроль «международных финансовых спекулянтов», уверена Тимошенко 

«Во время последней перед летними каникулами пленарной неделе принято подводить итоги работы Верховной Рады за целый год. Будем откровенны — сегодня эти результаты печальны. Президентское большинство в Верховной раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, лишает людей права управлять собственной жизнью», — написала Тимошенко в своем Facebook.

Также она добавила, что «лоббистские коррупционные законы для иностранных мошенников стали основой работы „слуг народа“». А законодательный процесс, по ее мнению, организован вопреки интересам людей.