Зеленский отдаст Украину под контроль «международных финансовых спекулянтов», уверена Тимошенко 

Юлия Тимошенко — лидер оппозиционной партии «Батькивщина» — считает, что украинский лидер Владимир Зеленский передаст страну под контроль «международных финансовых спекулянтов».
«Во время последней перед летними каникулами пленарной неделе принято подводить итоги работы Верховной Рады за целый год. Будем откровенны — сегодня эти результаты печальны. Президентское большинство в Верховной раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, лишает людей права управлять собственной жизнью», — написала Тимошенко в своем Facebook.
Также она добавила, что «лоббистские коррупционные законы для иностранных мошенников стали основой работы „слуг народа“». А законодательный процесс, по ее мнению, организован вопреки интересам людей.