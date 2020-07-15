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Рада назначила местные выборы на Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 42 минуты назад
Рада назначила местные выборы на Украине
Фото: РИА Новости
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом выборы не состояться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Согласно документу, выборы на территориях Донецкой и Луганской областей будут назначены отдельным законом при выполнении ряда условий, в частности, «восстановления полного контроля Украины по государственной границе», «разоружения всех незаконных вооруженных формирований», «восстановления конституционного строя и правопорядка», обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Киеву территории, передает РИА «Новости».
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, официальный Киев за последние дни резко ужесточил свою риторику по поводу Минских соглашений — и явно дает понять, что готов отказаться от них. Как указывают в Москве, это будет означать радикальный пересмотр всей той базы, на которой сегодня основаны переговоры о судьбе Донбасса. И не исключено, что последствия подобного пересмотра вовсе не обрадуют Украину.
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Комментарии
Украина , В мире , Выборы на Украине , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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