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На Украине обуждают вероятность реванша Петра Порошенко 

Газета.Ru 3 часа назад
«Проект по смене власти»: Порошенко готовит переворот
Фото: Газета.Ru
После того как экс-глава СНБО Александр Турчинов возглавил штаб партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», на Украине заговорили о готовящемся осенью госперевороте. Турчинов действительно не специализируется на избирательных кампаниях, зато имеет весомый политический опыт времен Евромайдана. Он считается одним из тех, кто способствовал переходу событий в фазу вооруженного конфликта. Однако опросы показывают, что националистические настроения постепенно идут на спад.
На Украине уже фактически началась подготовка к осенним местным выборам. Помимо этого, украинские журналисты и политологи вовсю обсуждают возможность реванша экс-президента Петра Порошенко.
Стартом предвыборной кампании партии экс-президента «Европейская солидарность» и одновременно поводом для разговоров о его попытке вернуть власть стало назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на должность главы штаба Порошенко. Об этом Турчинов заявил в своем Facebook 30 июня.
«Мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе, — говорится в сообщении. — Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но, чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность"».
Турчинов также сообщил, что решил возглавить штаб Петра Порошенко из-за влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины «пятой колонны Кремля».
Антироссийская риторика — неотъемлемая часть стратегии и риторики бывшего главы СНБО.
Именно его возвращение в политическую карьеру, да еще и под знамена экс-президента, стали поводом для разговоров о том, что Порошенко и его окружение готовятся не только к местным выборам осенью, но и государственному перевороту.

Большой проект Порошенко и Турчинова

Александр Турчинов — один из наиболее агрессивно настроенных по отношению к России украинских политиков-тяжеловесов. Считается, что он способствовал переходу Евромайдана в фазу вооруженного конфликта. Соответственно, опыт стимуляции протестных настроений, организации самих протестов у него есть, причем весомый.
К тому же, значительную часть политической карьеры Турчинова занимает именно работа в силовых ведомствах: в 2005 году он возглавил Службу безопасности Украины, в 2007 был назначен первым заместителем секретаря СНБО и, наконец в 2014 возглавил ведомство. Именно Турчинов стал председателем Верховной Рады после смены власти в стране, а затем и временно исполняющим обязанности президента.
В предыдущем составе Верховной Рады Турчинов стал одним из лидеров националистической партии «Народный фронт» вместе с экс-премьером Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Александр Турчинов — один из самых влиятельных на Украине политиков среди сторонников войны, активистов Майдана и националистов. И его переход в команду Порошенко, говорит о том, что в ближайшее время националистически настроенная часть украинского общества, вероятнее всего, объединиться под эгидой одной политической силы.
Между тем, избирательные кампании не являются основной деятельностью Турчинова, в связи с чем и появились рассуждения о том, что экс-глава СНБО возглавит штаб Порошенко не с целью проведения удачных для партии выборов.
«Турчинов идет к Порошенко для подготовки к большому проекту по смене власти в стране через организацию уличных протестов осенью, — цитирует украинское издание «Страна.Ua» слова источника, знакомого с ситуацией в партии экс-президента. — Также говорят, что туда подтянется и Яценюк. Аваков — под вопросом. Вероятно он попытается использовать ситуацию для усиления переговорной позиции с Зеленским».
Вместе с тем перспектива реванша Петра Порошенко достаточно призрачна. Националистические силы на Украине растеряли свою популярность, что продемонстрировали президентские и парламентские выборы. Так, «Народный фронт» попросту не стал принимать участие в парламентских выборах прошлого года из-за практически полного отсутствия поддержки среди граждан. «Европейская солидарность» продемонстрировала наилучший результат из всех националистических партий, заняв четвертое место с результатом 8,1%.
За прошедший год эта тенденция не изменилась, что и подтверждают соцопросы. Правда, последние рейтинги все же стали для многих сюрпризом.
30 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Исследование показало, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют — 51%. Это второй подряд опрос, показывающий, что уровень недоверия к главе государства выше. Партию президента «Слуга народа» поддерживают 30% украинцев. Впрочем, постепенное падение рейтингов — нормальная ситуация практически в каждой стране. Сенсацией же стали не результаты Зеленского и «Слуги народа», а его конкурентов.
Если раньше опросы демонстрировали, что, хотя рейтинг президента падает, опасаться ему попросту некого, то теперь резким скачком популярности может похвастаться «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая получила 22%. Лидера партии Юрия Бойко поддерживают 20%. В апреле его рейтинг не достигал и 11%. «Оппозиционная платформа — За жизнь» еще ни разу за шесть лет после событий Евромайдана не достигала такого уровня популярности, что, во первых, свидетельствует о постепенном спаде националистических настроений и повышении запроса на окончание войны, а, во-вторых, о разочаровании этого электората в президенте.
В команде президента Украины, если и переживают о перспективах участия Петра Порошенко на местных выборах и его потенциальных планах на переворот, то виду не подают. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Стране.Ua» заявил, что не видит предпосылок для подобного сценария.
«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович [Арсен Аваков], он член команды и министр», — заявил он.
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Украина , Политика , Статьи , Александр Турчинов , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Арсений Яценюк , Арсен Аваков , СБУ , Верховная Рада
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