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Он подчеркнул, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, после чего в стране появляется закон, который противоречит этому документу.

"При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы. А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? То есть, способствует ли это реинтеграции территорий? Способствует ли это возврату желания людей вернуться в такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) "патриоты". Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий", — отметил Мураев.

Он добавил, что украинцы "так плохо живут" не из-за языкового вопроса, а из-за беды в экономике.

В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.