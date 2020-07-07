Украина горит: побит 140-летний рекорд

Ночь на воскресенье, 5 июля, стала самой теплой за все 140 лет метеорологических наблюдений в Киеве. В целом 2020-й становится годом погодных аномалий: с начала года в украинской столице установлено уже 24 температурных рекорда. При этом изменение климата сказывается на экономике и повседневной жизни украинцев

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории, в ночь на воскресенье в Киеве температура не опускалась ниже +20,6 °С», — говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Больше того, по данным синоптиков, с начала года в Киеве установлено сразу 24 температурных рекорда. Так, в частности, среднемесячная температура воздуха в июне составила +21,7 градуса — то есть, на 3,5 градуса выше климатической нормы. Что же касается суточной температуры, в течение восьми дней она превышала тридцатиградусную отметку, а в текущем месяце может достигнуть 41 градуса. И все это сопровождается тропическими ливнями, которые на шестьдесят с лишним процентов превышают месячную норму осадков.

То, что климат меняется, видно невооруженным глазом. И эти изменения самым драматическим образом сказываются на экономике и повседневной жизни украинцев, постепенно превращаясь из аномалии в пугающую обыденность. Теплая бесснежная зима, больше похожая на плавный переход из октября в март, привела к ранней весенней засухе. А это спровоцировало лесные пожары, бушевавшие в апреле прямо на окраинах Киева. Образовавшаяся после них гарь поднималась в воздух, смешиваясь с частичками сухой почвы. А ветры свободно разносили ядовитую смесь по обезлесенным из-за вырубки деревьев полям, порождая настоящие песчаные бури, которые вынуждали киевлян прятаться от наглухо закрытых квартирах и включать свет в полдень — чтобы разогнать окутавший город сумрак.

Засуха продолжилась в мае, что подорвало посевные работы в некоторых регионах страны. А уже в июне юго-западные области пострадали от рекордного количества атмосферных осадков. Это привело к наводнению на территории практически всего карпатского региона — поскольку вырубленные на экспорт леса больше не задерживали потоки воды.

От паводка пострадали сотни сел, а многие дома в буквально смысле смыло или разрушило огромными оползнями — вместе с дорогами и мостами. Наводнение уничтожило все посевы, а синоптики предупреждают, что в ближайшее время Западную Украину ожидает вторая волна дождей и последующих после них потопов. Это уже нанесло ущерб на сумму в десятки миллионов бюджетных гривен.

Нахлынувшая сейчас жара является продолжением бесконечной череды климатических катаклизмов. Они подрывают здоровье миллионов людей, а также серьезно бьют по государственному карману. Стремительная деиндустриализация Украины, которая привела к уменьшению тепловых выбросов, не может остановить эту ситуацию — поскольку параллельно с ней проходит массовая вырубка украинских лесов, что является одним из важнейших факторов опустынивания страны. И её масштабы только растут, ведь европейские предприятия заинтересованы в бесперебойных поступлениях карпатского леса. А население других регионов банально переводит деревья на дрова, следуя рекомендациям бывшего вице-премьера Павла Розенко — чтобы топить дома ради экономии на коммунальных тарифах.

«Тенденция распространения засухи на север и запад прослеживается сейчас очень четко. А на юге, где леса вырублены под корень, в том числе из-за сильно подорожавшего газа, снова началось опустынивание и повышение температур летних месяцев за отметку 40 градусов. Согласно прогнозам, в течение ближайших десятилетий средняя температура будет постоянно расти, и в Киеве станет дышаться как на юге Австралии. Но жаловаться не стоит. Это плата за миф об «аграрной державе» и «евроинтеграции», когда в ЕС безо всяких ограничений уходит только сырой лес, древесный уголь, топливные брикеты», — пишет о происходящем киевский журналист Дмитрий Заборин.

Украинские чиновники не видят в происходящем больших проблем и бодро рапортуют о том, что страну ожидают в этом году хорошие урожаи. Между тем, сами производители зерна бьют тревогу, рассказывая о том, что сельское хозяйство критически зависит от искусственного орошения, а государство не справляется с орошением полей и перестало финансировать необходимые дренажные работы — забросив расчистку рек и мелиоративных каналов, предусмотрительно созданных в тоталитарные советские времена.

«При Советском Союзе Украина имела 2 млн 600 тысяч гектаров орошаемых земель и несколько миллионов гектаров дренажных земель. На сегодня дренажирование заброшено, а орошение производится только на 600 тысячах гектаров. Из них 400 тысяч гектаров находится в Херсонской области. Дренажные системы позволяли сохранять влагу в почве. Если на каком-то участке влаги было мало, закрывали задвижку, и влага оставалась в каналах. А если влаги в почве было много, то воду спускали в реки. Раньше госструктуры поддерживали дренажные системы в рабочем состоянии. Сейчас нет финансирования, инфраструктура вышла из строя — соответственно, система не работает», — рассказывает председатель фермерского хозяйства «Аделаида», член правления Всеукраинской Аграрной Рады Сергей Рыбалко.

Больше того — этот представитель крупных сельхозпроизводителей на фактах поясняет, к чему приводит для Украины стремительное изменение климата.

«Мое предприятие начинало работать в Херсонской области. В Херсоне раньше объем годовых осадков составлял 420 мм. В 2006 году мы открыли филиал в Новоград-Волынском районе Житомирской области, там к тому времени осадки были в объеме 670 миллиметров в год. И когда мы начали работать в Житомирской области, там все каналы — дренажные системы, водоемы, — были заполнены водой.

На сегодня в Херсонской области увеличилось количество осадков, их стало около 500 миллиметров в год. А в Житомирской области к 2019 году осадков стало меньше — до 570 миллиметров. Сейчас осадки выпадают ливнеобразно. Есть периоды, когда до 60-70 дней земля вообще без влаги. Весной 2020 года абсолютно по всей стране на полях нет достаточной природной влаги. И уже несколько лет подряд если осадки выпадают, то они выпадают разово за короткий период — за день, за три. И вся вода, которая выпадает на поля, она стекает, она уходит. Таким образом, количество полезной для урожаев воды стало еще меньше, чем было до смены климата. Поэтому сельское хозяйство Украины сейчас без искусственного орошения просто не сможет существовать», — сообщил Рыбалко.

Все это ставит крест на аграрном потенциале украинского государства — показывая, что он имеет свои пределы, которые четко просматриваются уже сейчас. Даже при наличии финансирования и политической воли власти не смогут насадить за короткий срок лесополосы и леса, а работы по спасению мелеющих рек и каналов тоже должны будут растянуться на годы. Однако пока что у Зеленского не демонстрируют в этом направлении даже показных декларативных шагов.

Это значит, что тяжелый экологический кризис становится для страны неизбежностью, усугубляя весь комплекс нарастающих социальных проблем. А лента новостей будет постоянно сообщать вам о том, что Украина горит и тонет.