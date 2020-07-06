Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Если Украина кричит о войне с Россией, значит, у нее закончились деньги 

ИА Regnum 48 минут назад
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, зачем Киеву нужны громкие заявления о готовности начать боевые действия с Российской Федерацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Как правило, если Украина пытается привлечь к себе внимание, крича о «российской угрозе», значит, у нее закончились деньги. Пандемия ударила по финансовой стороне всех стран, и Незалежная — не исключение. За последние годы руководство страны настолько привыкло рассчитывать на помощь извне, добиваясь ее «героической» демонстрацией готовности к войне с Россией, что сейчас, попав в трудную экономическую ситуацию, просто отыгрывает знакомый сценарий», — заявил Липовой.
По его словам, все эти громкие заявления рассчитаны на новый виток шумихи вокруг проблем одной маленькой страны, которая не может, да и не желает справляться с ними самостоятельно.
«Если верить всему, что говорят украинские политики, то получается, что Незалежная уже несколько лет ведет с Российской Федерацией непрекращающиеся боевые действия. Забывают уточнить они только один нюанс: Россия на эту войну до сих пор так и не пришла», — добавил эксперт.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
ИА Regnum: последние новости
В Германии увидели угрозу банкротства Украины В Германии увидели угрозу банкротства Украины Зеленский потребовал не допустить эскалации насилия на улицах Украины Зеленский потребовал не допустить эскалации насилия на улицах Украины За сутки на Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом За сутки на Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Украина , ИА REGNUM , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение