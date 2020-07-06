Если Украина кричит о войне с Россией, значит, у нее закончились деньги 

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, зачем Киеву нужны громкие заявления о готовности начать боевые действия с Российской Федерацией , передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Как правило, если Украина пытается привлечь к себе внимание, крича о «российской угрозе», значит, у нее закончились деньги. Пандемия ударила по финансовой стороне всех стран, и Незалежная — не исключение. За последние годы руководство страны настолько привыкло рассчитывать на помощь извне, добиваясь ее «героической» демонстрацией готовности к войне с Россией, что сейчас, попав в трудную экономическую ситуацию, просто отыгрывает знакомый сценарий», — заявил Липовой.

По его словам, все эти громкие заявления рассчитаны на новый виток шумихи вокруг проблем одной маленькой страны, которая не может, да и не желает справляться с ними самостоятельно.