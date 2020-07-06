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Украину предупредили о грозящем банкротстве 

Lenta.ru и ещё 4 9 минут назад
Украину предупредили о грозящем банкротстве
Фото: ТАСС
Из-за вынужденной отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
«Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — пояснил автор материала.
Как говорится в статье, из-за ухода Смолия Киев не сможет выпустить еврооблигации, которые планировалось разместить на бирже в Лондоне 8 июля. Кроме того, по словам экспертов, уход главы НБУ стал ударом в лицо президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также поводом для недоверия его реформам.
Автор также отмечает, что с 2014 года Киев выживает только благодаря миллиардным кредитам от Международного валютного фонда (МВФ).
1 июля сообщалось, что Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления». Через два дня Верховная Рада Украины по предложению Зеленского уволила главу НБУ.
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Комментарии
Украина , В мире , Кавказ , Яков Смолий , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Handelsblatt , Киев
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