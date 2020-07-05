Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский обратился к генпрокурору после драки со стрельбой в центре Киева 

News.ru и ещё 3 10 минут назад
Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе МВД Арсену Авакову взять под контроль уровень насилия в стране. Президент недоволен ростом числа нарушений общественного порядка, незаконного оборота и применения оружия, многочисленных нападений на людей со стрельбой.
Так Зеленский отреагировал на драку со стрельбой у ночного клуба «Арена Сити» в центре Киева, которая произошла рано утром 4 июля. Толпа молодёжи устроила потасовку, выясняя отношения, инцидент закончился стрельбой, есть пострадавшие.
По данному факту идёт расследование уголовного дела о хулиганстве, а президент Украины потребовал от генпрокурора и министра внутренних дел «системной и слаженной» координации в работе, сообщает офис главы государства.
"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", — заявил Зеленский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что утром 4 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки недалеко от торгового центра на Бассейной улице Киева происходит драка и слышны выстрелы. В результате три участника драки получили травмы, а полицейские задержали 10 человек.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
News.ru: последние новости
Депутат Рады заявил о предательстве Украины сторонниками Зеленского Депутат Рады заявил о предательстве Украины сторонниками Зеленского «Быть АнтиРоссией»: украинский ведущий сформулировал цель страны «Быть АнтиРоссией»: украинский ведущий сформулировал цель страны Жена президента Украины излечилась от коронавируса Жена президента Украины излечилась от коронавируса
Комментарии 6
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение