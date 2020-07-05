Зеленский выдвинул жесткое требование Авакову

Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе МВД Арсену Авакову взять под контроль уровень насилия в стране. Президент недоволен ростом числа нарушений общественного порядка, незаконного оборота и применения оружия, многочисленных нападений на людей со стрельбой.

Так Зеленский отреагировал на драку со стрельбой у ночного клуба «Арена Сити» в центре Киева , которая произошла рано утром 4 июля. Толпа молодёжи устроила потасовку, выясняя отношения, инцидент закончился стрельбой, есть пострадавшие.

По данному факту идёт расследование уголовного дела о хулиганстве, а президент Украины потребовал от генпрокурора и министра внутренних дел «системной и слаженной» координации в работе, сообщает офис главы государства.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", — заявил Зеленский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что утром 4 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки недалеко от торгового центра на Бассейной улице Киева происходит драка и слышны выстрелы. В результате три участника драки получили травмы, а полицейские задержали 10 человек.