Украинцы перекрыли трассу международного значения

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Жители села в Харьковской области устроили акцию протеста из-за длительного отсутствия газа и перекрыли трассу международного значения, сообщила нацполиция Украины

На акцию вышли около 30 человек, которые решили частично перекрыть «трассу государственного значения Чугуев — Меловое» из-за «длительного отключения газоснабжения в селе» Грушевка.

При этом жители пропускают «специальные автомобили и рейсовые автобусы с пассажирами», передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что обеспечивает охрану общественного порядка.