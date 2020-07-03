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Украинцы перекрыли трассу международного значения из-за отключения газа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 40 минут назад
Украинцы перекрыли трассу международного значения
Фото: ТАСС
Жители села в Харьковской области устроили акцию протеста из-за длительного отсутствия газа и перекрыли трассу международного значения, сообщила нацполиция Украины.
На акцию вышли около 30 человек, которые решили частично перекрыть «трассу государственного значения Чугуев — Меловое» из-за «длительного отключения газоснабжения в селе» Грушевка.
При этом жители пропускают «специальные автомобили и рейсовые автобусы с пассажирами», передает РИА «Новости».
Полиция сообщила, что обеспечивает охрану общественного порядка.
В марте сообщалось, что антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против «Нафтогаза», касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что, в свою очередь, привело к росту цен для населения страны.
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Украина , В мире , Нафтогаз , РИА Новости
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