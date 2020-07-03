Зеленский оценил урегулирование конфликта в Донбассе

Об этом он заявил во время разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский поблагодарил Конте за гуманитарную помощь для борьбы с наводнениями на Западной Украине. Итальянский премьер, в свою очередь, выразил благодарность за украинских врачей, помогавших бороться с пандемией коронавируса в Италии.

«Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей парижского саммита в нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств», — говорится в сообщении.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.