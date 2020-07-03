Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал слабым прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе 

Lenta.ru 17 минут назад
Зеленский оценил урегулирование конфликта в Донбассе
Фото: РИА Новости
Об этом он заявил во время разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщается на официальном сайте украинского лидера.
Зеленский поблагодарил Конте за гуманитарную помощь для борьбы с наводнениями на Западной Украине. Итальянский премьер, в свою очередь, выразил благодарность за украинских врачей, помогавших бороться с пандемией коронавируса в Италии.
«Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей парижского саммита в нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств», — говорится в сообщении.
В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Последние новости
Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции Умер Абдулманап Нурмагомедов Умер Абдулманап Нурмагомедов Цена на бензин в России опять побила рекорд Цена на бензин в России опять побила рекорд
Комментарии
Украина , В мире , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение