Леонид Кравчук. Киев никогда не откажется от территорий Донбасса и считает, что в разрушенных населенных пунктах нужно восстановить инфраструктуру. При этом есть надежда, что Россия окажет в этом помощь, заявил в беседе с НСН первый президент Украины

«Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал он. Политик также подчеркнул, что власти Украины даже в мыслях не допускают окончательную потерю региона и его ненужность.

Таким образом Кравчук прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Киев боится возвращать под свой контроль Донбасс. По словам Мураева, страх заключается в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.