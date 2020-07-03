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Первый президент Украины понадеялся на помощь России в восстановлении Донбасса 

Lenta.ru и ещё 13 3 июля 2020
Первый президент Украины понадеялся на помощь России в восстановлении Донбасса
Фото: Lenta.ru
Киев никогда не откажется от территорий Донбасса и считает, что в разрушенных населенных пунктах нужно восстановить инфраструктуру. При этом есть надежда, что Россия окажет в этом помощь, заявил в беседе с НСН первый президент Украины Леонид Кравчук.
«Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал он. Политик также подчеркнул, что власти Украины даже в мыслях не допускают окончательную потерю региона и его ненужность.
Таким образом Кравчук прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что Киев боится возвращать под свой контроль Донбасс. По словам Мураева, страх заключается в том, что украинские власти должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий.
Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.
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Комментарии
Украина , Конфликты , Евгений Мураев , Леонид Кравчук , Верховная Рада , Киев
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