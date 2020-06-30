Зеленский предложил революционные реформы 

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести в системы власти несколько изменений. Как рассказал член Совета по реформам Михаил Саакашвили, некоторые из предложений главы государства можно назвать революционными.
Зеленский предложил концепцию революционной судебной реформы. Она может быть вынесена на референдум.
Кроме того, президент Украины внес поправки к таможенному кодексу и по налоговой системе. Например, предлагается заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне коронавируса.
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