Зеленский предложил революционные реформы 

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Зеленский предложил концепцию революционной судебной реформы. Она может быть вынесена на референдум.

Кроме того, президент Украины внес поправки к таможенному кодексу и по налоговой системе. Например, предлагается заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне коронавируса.

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