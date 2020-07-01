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Депутат Рады заявил о предательстве Украины сторонниками Зеленского 

News.ru и ещё 3 3 минуты назад
«Вся страна в шоке»: Рада о «предательстве» Украины
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович выступил с резкой критикой партии сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» и обвинил её членов в предательстве. Поводом для заявления стало выступление на онлайн-конференции депутата от фракции президентской партии Галины Третьяковой, которая руководит парламентским комитетом по соцполитике.
В ходе конференции она, как эксперт, заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».
Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать.
"Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете её взгляды", — отметил Рабинович, чьё выступление транслировал канал «112 Украина».
Нардеп также заявил, что в стране идут нападки на оппозиционеров, несогласных с идеями фашизма, которые, похоже, разделяют в центральной власти.
"Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит", — сказал Рабинович.
Он добавил, что власти предали избирателей, страну, и прощения им не будет. Результаты их деятельности проявятся на местных выборах, поскольку большинство украинцев не любит фашизм, и власти это увидят, считает политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне падения рейтингов украинского лидера Владимира Зеленского всё чаще звучат упрёки в его адрес со стороны политической оппозиции. В пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и вовсе заявили, что действующий президент может стать последним в истории страны, которая затем перейдёт к форме парламентской республики. Однако подобная риторика выглядит преувеличением, поскольку недоверие к политикам имеет на Украине общий характер.
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Комментарии
Украина , В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Слуга народа , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Галина Третьякова , Верховная Рада
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