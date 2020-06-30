«Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!»

Не похоже, что Зеленский может стать последним президентом Украины — более вероятно, что его заменят на другую "удобную" фигуру. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель Центра геополитических исследований, Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Вадим Рабинович . Политик подчеркнул, что те три четверти украинцев, которые в 2019 году голосовали за кандидатуру Зеленского на выборах в президенты, разочаровались в нем. В своей оценке Рабинович опирался на рейтинг украинского президента.

Так, в апреле 2019 года во втором туре выборов за Зеленского проголосовали более 73% пришедших на участки избирателей — это абсолютный рекорд в истории президентских выборов страны. Однако уже к сентябрю рейтинг главы государства упал до 56%. На днях были опубликованы данные очередного опроса общественного мнения — Зеленского поддерживают лишь порядка 25% украинцев, столь беспрецедентного падения популярности главы государства всего за год история института президентства страны тоже еще не видела.

"Рабинович часто выдает в эфир различные громкие теории и домыслы, так что именно его слова за базовый политический сценарий на Украине принимать однозначно не стоит, — отмечает Родионов. — Однако доля правды в его словах все же есть, хотя предпосылок для трансформации Украины в парламентскую республику пока не просматривается. И дело не в том, что нужно менять Конституцию — это разные страны при необходимости делают достаточно быстро.

В случае с Украиной для решения внутренних вопросов необходим привычный "консенсус элит", который правильнее называть "консенсусом олигархов". Вся история независимости страны показывает, что главные олигархи должны договориться и прийти к компромиссу по основным вопросам, только после этого в стране возможны политические изменения. Но олигархи всегда должны остаться с прибылью, так что они лишь делят сферы влияния и обогащения между собой".

Зеленский не справляется с обязанностями

По мнению Рабиновича, украинский лидер не знает, что делать с государством.

"Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!" — сказал депутат.

На фоне падения рейтингов Зеленского с 6% до 11% выросли рейтинги экс-президента Петра Порошенко . По итогам первого тура президентских выборов его поддержали 16% избирателей, во втором — 24%.

При этом Зеленский пришел на должность президента с целым кейсом конкретных обещаний. В их числе — уголовное преследование чиновников кабинета Порошенко, включая его самого, а также борьба с коррупцией. Кроме того, от нового президента ждали прекращения войны в Донбассе, однако при Зеленском обстрелы украинской армии территорий Луганской и Донецкой Народных Республик лишь участились и приносят больше жертв. Кроме того, Зеленский обещал прекратить сотрудничество с МВФ

"Вероятность, что консенсус олигархов Украины вдруг решит сменить форму правления на парламентскую республику, минимальна — это им не выгодно. Кроме того, такой процесс потребует легитимизации — утверждение вопроса н всеобщем референдуме в стране. Украина раздираема гражданской войной, две области де-факто уже частично не являются территорией Украины. Так что серьезных политических перемен ждать не приходится.

А вот сценарий, по которому Зеленский рискует не дотянуть до конца своего президентского срока и уйти в отставку, видится более перспективным. И о нем лично я, а также другие политологи говорили сразу после его избрания. Сразу было видно, что человек не готов к этой работе и связанных с нею задачах. А события последних 12 месяцев показали, что Зеленский просто не справляется со своими обязанностями. И не способен выполнить даже доли того, что обещал в предвыборной программе", — подчеркивает Родионов.

Украина может сменить президента

Уже летом 2019 года в Интернете набрала более 60 тысяч подписей петиция за отставку Зеленского с поста президента. В ответ украинский лидер сослался на статью 108 Конституции страны, которая описывает подобный сценарий. Она гласит, что глава государства может покинуть пост по болезни, в случае отставки, импичмента или смерти. Ни одна из этих причин, по словам Зеленского, сейчас не актуальна. Тем более, что процедуру импичмента президента на Украине так и не утвердили.

Петиция в пользу отставки президента утверждала, что голосование на выборах было протестным, и Зеленский всего лишь консолидировал протест, "не давая конкретных обещаний".

"Сложилась недопустимая ситуация, когда слуга народа не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе", — сочли авторы.

В итоге развития инициатива не получила из-за отсутствия механизмов отставки главы государства.

"Зеленский потерял достаточно много сторонников из-за того, что пришел на волне популизма — слишком много не выполнено им обещаний за минувший год. Борьба с коррупцией и показательные "посадки" Порошенко и его соратников не состоялись — более того, некоторые из них фигурируют в структурах власти. А снятие моратория на продажу земель оказалось крайне непопулярной мерой.

И сейчас вероятность, что Украина станет парламентской республикой, стремится к нулю. Однако если консенсус олигархов придет к выводу, что Зеленский им чем-то неудобен, его просто уберут. Причину найдут — добровольная отставка, болезнь или другой повод. Националисты просто надавят на президента, и он сам объявил о своей отставке.