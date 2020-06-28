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Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины 

Газета.Ru и ещё 1 17 минут назад
Зеленского обвинили в нарушении Конституции Украины
Фото: ТАСС
Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Об этом Медведчук заявил по случаю Дня Конституции, который будет отмечаться 28 июня.
Среди норм Конституции, которые, по мнению депутата, нарушаются Зеленским и его командой, Медведчук отметил статью, которая определяет Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Медведчук считает, что нынешняя власть передает страну под внешнее управление.
Действующая власть, по его мнению, также нарушает статью, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств Украины.
Попытки пересмотреть социальные стандарты для народа политик расценил как нарушение статьи о гарантии права и свободы.
Медведчук посоветовал команде нынешнего главы государства изучить статью, которая гарантирует каждому гражданину право на достаточный жизненный уровень.
Кроме того, депутат указал на "уничтожение системы здравоохранения" в нарушение статьи, гарантирующей эффективность и доступность медобслуживания для всех граждан.
Оппозиционер назвал еще ряд статей Конституции, которые, по его словам, нарушает центральная власть, и подчеркнул, что в будущем руководителям страны "придется ответить за все те преступные "реформы", которые они проводят в угоду западным хозяевам".
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Комментарии 8
Украина , В мире , Конфликты , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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