Зеленский назвал торпедой депутата

По словам депутата, Зеленский назвал ее торпедой и возможной причиной провала президентской партии на предстоящих в октябре местных выборах. Третьякова уточнила, что разговор с президентом касался законопроектов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в парламенте.

«У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов — 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого скандала», — подчеркнула она.

Ранее в июне Третьякова заявила, что у безработных украинцев рождаются дети «очень низкого качества», и завела речь об их стерилизации. Она привела в пример Великобританию и Сингапур, отметив, что власти этих стран жесткими методами «выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами». В президентской партии «Слуга народа» позднее принесли извинения за слова депутата.