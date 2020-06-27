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Facebook «переименовал» Киев 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
Facebook «переименовал» Киев
Фото: globallookpress.com
По словам Кулебы, МИД страны добивался этого долгое время, было организовано специальное движение.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что администрация социальной сети Facebook приняла решение о замене транслитерации названия украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».
По его словам, МИД страны добивался этого долгое время, было организовано движение за «переименование» Киева. В адрес администрации Facebook отправили десятки электронных и бумажных писем, доходило и до звонков.
«Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, первым вариантом алгоритм предлагал «Kiev». Отныне это будет «Kyiv»», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.
Ранее правила написания столицы Украины в международной базе изменил совет США по географическим названиям. Совет также изменил «Kiev» на «Kyiv».
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Украина , Наука и техника , Дмитрий Кулеба , МИД , Киев
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