Facebook «переименовал» Киев 

По словам Кулебы, МИД страны добивался этого долгое время, было организовано специальное движение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что администрация социальной сети Facebook приняла решение о замене транслитерации названия украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».

По его словам, МИД страны добивался этого долгое время, было организовано движение за «переименование» Киева. В адрес администрации Facebook отправили десятки электронных и бумажных писем, доходило и до звонков.

«Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, первым вариантом алгоритм предлагал «Kiev». Отныне это будет «Kyiv»», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Ранее правила написания столицы Украины в международной базе изменил совет США по географическим названиям. Совет также изменил «Kiev» на «Kyiv».