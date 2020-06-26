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Киев представил в контактной группе календарный план выборов в Донбассе 

ТАСС и ещё 1 12 минут назад
Киев предложил календарный план выборов в Донбассе
Фото: ТАСС
Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Украины по итогам очередного заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе, которое состоялось в режиме видеоконференции.
"Украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок", — отметили в президентском офисе.
При этом украинская сторона вновь обратила внимание на возможности проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории "исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над госграницей в зоне конфликта".
По сообщению офиса президента, представители Киева предложили также провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания контактной группы, которое запланировано на 8 июля.
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Комментарии
Украина , Конфликты , Правительство Украины , Киев
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