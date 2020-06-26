Кабинет министров Украины на заседании в четверг выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.

"Действительно поражает масштаб этой трагедии, то, что мы видели и с высоты с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тысяч зданий… затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, а это их жизнь и возможность питания, разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов", — сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть"

Он отметил, что уже восстановлены все дороги государственного значения. "Все люди поражены масштабной работой всех наших служб, это правда. Я хотел это увидеть, услышать от людей и действительно это подтверждаю", — сказал президент.

"Я думаю, что полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена", — отметил Зеленский.