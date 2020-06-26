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Зеленского поразил масштаб наводнения на западе Украины 

РИА Новости и ещё 2 6 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поразил масштаб наводнения на западе страны.
Кабинет министров Украины на заседании в четверг выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.
"Действительно поражает масштаб этой трагедии, то, что мы видели и с высоты с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тысяч зданий… затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, а это их жизнь и возможность питания, разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов", — сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть"
Он отметил, что уже восстановлены все дороги государственного значения. "Все люди поражены масштабной работой всех наших служб, это правда. Я хотел это увидеть, услышать от людей и действительно это подтверждаю", — сказал президент.
"Я думаю, что полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена", — отметил Зеленский.
В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.
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Комментарии 3
Украина , Видео , В мире , Катастрофы , Происшествия , Владимир Зеленский , ЕС , Правительство Украины , МВД , НАТО
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