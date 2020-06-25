«Актив и колония»: как собираются уничтожить Украину

Украину хотят уничтожить, превратив ее в «актив и колонию», уверен депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Он отметил, что этому способствуют радикальные группировки, которые занимаются рэкетом и давлением не только на обычных украинцев, но и на представителей власти.

Украина будет уничтожена путем превращения ее в «актив и колонию», уверен депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, одной из частей этого плана по устранению страны являются агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций. «Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — приводится его высказывание на официальном сайте партии.

Он отметил, что «когорта боевиков» входит в определенные организации.

«Такие, как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — заверил Кива.

Парламентарий добавил, что эти группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти. В качестве примера он рассказал, что 23 июня «радикальные молодчики» напали на его коллегу из партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко . Кива таким образом отметил, что запугиванию подвергаются не только простые украинцы и бизнесмены, но и представители власти.

В мае активисты политической партии «Национальный корпус» напали на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука . Отмечалось, что таким образом националисты хотели выразить свое недовольство поездками депутатов от ОПЗЖ на переговоры с российскими представителями.

Митингующие зажгли файеры, дымовые шашки, а также закидали фасад здания банками с красной краской. Киевская полиция в результате беспорядков задержала 19 человек.

«Проходила акция, «активисты» зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции», — сказали в пресс-службе полиции Киева в разговоре с агентством Укринформ.

По данным пресс-службы Медведчука, среди задержанных были 11 человек, которые охраняли здание штаба, передает РИА «Новости». При этом один человек был травмирован, но в правоохранительных органах эту информацию не подтверждали.

«Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам», — отметил пресс-секретарь политика Олег Бабин.

По словам Бабина, радикалов стали задерживать только после того, как они попали в кого-то из полицейских.

Впоследствии стало известно, что украинские полицейские возбудили уголовное дело, квалифицировав инцидент как хулиганство. Согласно законодательству Украины, участникам акции может грозить до четырех лет лишения свободы.

В партии Медведчука действия радикалов расценили как запугивание из-за политической позиции партии. На официальном сайте ОПЗЖ приводилось заявление. В нем политики выразили уверенность, что «это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию» политиков, которые уверены, что США руководят Украиной извне. Кроме того, в партии отметили, что акция «Национального корпуса» могла быть «попыткой запугать сторонников партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ».