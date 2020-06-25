Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны 

Газета.Ru 2 часа назад
«Актив и колония»: как собираются уничтожить Украину
Фото: Газета.Ru
Украину хотят уничтожить, превратив ее в «актив и колонию», уверен депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Он отметил, что этому способствуют радикальные группировки, которые занимаются рэкетом и давлением не только на обычных украинцев, но и на представителей власти.
Украина будет уничтожена путем превращения ее в «актив и колонию», уверен депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
По его словам, одной из частей этого плана по устранению страны являются агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций. «Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — приводится его высказывание на официальном сайте партии.
Он отметил, что «когорта боевиков» входит в определенные организации.
«Такие, как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — заверил Кива.
Парламентарий добавил, что эти группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти. В качестве примера он рассказал, что 23 июня «радикальные молодчики» напали на его коллегу из партии «Слуга народа» Сергея Литвиненко. Кива таким образом отметил, что запугиванию подвергаются не только простые украинцы и бизнесмены, но и представители власти.
В мае активисты политической партии «Национальный корпус» напали на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Отмечалось, что таким образом националисты хотели выразить свое недовольство поездками депутатов от ОПЗЖ на переговоры с российскими представителями.
Митингующие зажгли файеры, дымовые шашки, а также закидали фасад здания банками с красной краской. Киевская полиция в результате беспорядков задержала 19 человек.
«Проходила акция, «активисты» зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции», — сказали в пресс-службе полиции Киева в разговоре с агентством Укринформ.
По данным пресс-службы Медведчука, среди задержанных были 11 человек, которые охраняли здание штаба, передает РИА «Новости». При этом один человек был травмирован, но в правоохранительных органах эту информацию не подтверждали.
«Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам», — отметил пресс-секретарь политика Олег Бабин.
По словам Бабина, радикалов стали задерживать только после того, как они попали в кого-то из полицейских.
Впоследствии стало известно, что украинские полицейские возбудили уголовное дело, квалифицировав инцидент как хулиганство. Согласно законодательству Украины, участникам акции может грозить до четырех лет лишения свободы.
В партии Медведчука действия радикалов расценили как запугивание из-за политической позиции партии. На официальном сайте ОПЗЖ приводилось заявление. В нем политики выразили уверенность, что «это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию» политиков, которые уверены, что США руководят Украиной извне. Кроме того, в партии отметили, что акция «Национального корпуса» могла быть «попыткой запугать сторонников партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ».
При этом в ОПЗЖ отметили, что с приходом к власти президента Владимира Зеленского ситуация с нападениями на партию не изменилась.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Газета.Ru: последние новости
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией Как Зеленский теряет контроль над собственной фракцией в Раде Как Зеленский теряет контроль над собственной фракцией в Раде
Комментарии
Украина , Статьи , Олег Бабин , Илья Кива , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Сергей Литвиненко , МВД , Верховная Рада , Укринформ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение