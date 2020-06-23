Украинские депутаты дали волю фантазиям и оконфузились

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия вместе со своим однопартийцем Александром Корниенко неформально обсудили свою коллегу по парламентской фракции.
Соответствующее видео записали и разместили в сети журналисты из Николаева, где проходила рабочая встреча «слуг народа» с местным активом.
Считая, что видеокамеры и микрофоны отключены, мужчины дали волю непарламентским фантазиям.
«Такая поддутая, конечно. Ну, тюнинг, too much… Энергии много… Ну ты к президенту (Зеленскому — ред.) её заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет», — процитируем лишь цензурные фрагменты реплик указанных политиков.