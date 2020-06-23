Украинские депутаты дали волю фантазиям и оконфузились

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Соответствующее видео записали и разместили в сети журналисты из Николаева, где проходила рабочая встреча «слуг народа» с местным активом.

Считая, что видеокамеры и микрофоны отключены, мужчины дали волю непарламентским фантазиям.