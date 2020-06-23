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«Ну ты к президенту её заведешь»: «Слуги народа» оконфузились, обсуждая женские достоинства коллеги при включенном микрофоне 

Свободная пресса 2 часа назад
Украинские депутаты дали волю фантазиям и оконфузились
Фото: РИА Новости
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия вместе со своим однопартийцем Александром Корниенко неформально обсудили свою коллегу по парламентской фракции.
Соответствующее видео записали и разместили в сети журналисты из Николаева, где проходила рабочая встреча «слуг народа» с местным активом.
Считая, что видеокамеры и микрофоны отключены, мужчины дали волю непарламентским фантазиям.
«Такая поддутая, конечно. Ну, тюнинг, too much… Энергии много… Ну ты к президенту (Зеленскому — ред.) её заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет», — процитируем лишь цензурные фрагменты реплик указанных политиков.
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Украина , Давид Арахамия , Верховная Рада
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