Донбасс оказался для украинцев вдвое важнее Крыма 

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Возвращение Донбасса оказалось для украинцев вдвое важнее вопроса о Крыме . Таковые данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», передает «Страна.ua».

Среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали решение военного конфликта на Донбассе (73 процента респондентов), упадок экономики (73 процента), рост цен и рост коммунальных тарифов (по 72 процента). Также участники опроса отметили безработицу (67 процентов).

Гораздо меньше граждан волнует возвращение Крыма (32 процента), демографический кризис (34 процента), состояние демократии на Украине (34 процента).