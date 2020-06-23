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Донбасс оказался для украинцев вдвое важнее Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Донбасс оказался для украинцев вдвое важнее Крыма
Фото: РИА Новости
Возвращение Донбасса оказалось для украинцев вдвое важнее вопроса о Крыме. Таковые данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», передает «Страна.ua».
Среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали решение военного конфликта на Донбассе (73 процента респондентов), упадок экономики (73 процента), рост цен и рост коммунальных тарифов (по 72 процента). Также участники опроса отметили безработицу (67 процентов).
Гораздо меньше граждан волнует возвращение Крыма (32 процента), демографический кризис (34 процента), состояние демократии на Украине (34 процента).
В феврале сообщалось, что 25 процентов украинцев отмечают успех действующей власти в деле разрешения конфликта в Донбассе. 70 процентов граждан заявили об отсутствии достижений команды президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Украина , Конфликты , Общество , Социология , Владимир Зеленский , Республика Крым
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