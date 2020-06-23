Проект «Стена»: отгородиться от РФ или украсть миллиарды?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предлагает Кабмину выделить дополнительные 4,5 миллиарда гривен на строительство проекта «Стена» на границе с Россией

Об этом говорится в пояснительной записке ведомства относительно необходимых изменений проекта, которую обнародовала неправительственная организация StateWatch.

В случае одобрения Кабмином этого предложения, стоимость проекта вырастет до 6,2 млрд грн. С начала строительства ГПСУ уже потратила 1,7 млрд гривен, говорится в сообщении.

Госпогранслужба обосновывает такое предложение значительным сокращением объема финансирования проекта: на строительство «Стены» в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил лишь 800 млн грн.

Составители плана ссылаются также на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников.

В ГСПС отметили, что, если власти примут его предложение, это будет иметь «положительное влияние на интересы граждан и органов Госпогранслужбы», позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что, по мнению составителей плана, повысит эффективность охраны и обороны госграницы.

В Госпогранслужбе также указали, что сейчас проектно-сметной документацией обеспечены только участки Харьковской и частично Луганской областей. Стоимость объектов строительства по другим проектам будет определена после проведения их корректировки и предоставления экспертной оценки, говорится в сообщении StateWatch.

В организации напомнили, что «Стена» на границе с РФ построена на 40%.

Кратко об истории вопроса. В мае 2015 года Кабинет министров Украины , который возглавлял тогда Арсений Яценюк , утвердил план строительства линии оборонительных сооружений на российско-украинской государственной границе, линии соприкосновения на Донбассе и админграницы с Крымом («Европейский вал»). Цель — защита от якобы возможного вторжения России.

Проектом предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году и потратят на него 4,136 млрд грн (около 10,5 млрд рублей). В августе 2016 года Госпогранслужбе перенесла срок завершения работ на 2020 год из-за нехватки финансирования.

При этом есть подозрения, что часть средств разворована. НАБУ начало следствие по проекту «Стена» 29 марта 2016 года. Через полтора года, 8 августа 2017 года ведомство задержало семерых подозреваемых, в том числе высокопоставленных офицеров погранслужбы и директоров фирм-подрядчиков.

Высший антикоррупционный суд Украины 5 февраля 2020 года приступил к рассмотрению дела о хищениях госсредств при строительстве так называемой стены Яценюка. Сам экс-премьер в прошлом году заявлял, что «Стена», по его мнению, должна быть достроена, а если кто-то там что-то украл — «пусть сядет».

«Стену» строили при обещавшем мир Порошенко, строят её и при обещавшем мир Зеленском.

«В поисках решения конфликта в Донбассе президент Зеленский, возможно, последует примеру США и Израиля. Если американцы почли за благо отгородиться от проблемной Мексики стеной, если израильтяне поступили так же, стремясь укрепить свои территории на западном берегу реки Иордан, то почему бы Украине не сделать то же самое?» — ещё в феврале этого года задавалось вопросом французское издание Le Point.

Авторы редакционной статьи при этом выразили мнение, что если заграждение и построят, позиционная война на востоке Украины от этого не прекратится. Само же строительство стены длиной 450 км, по всей линии фронта, обойдётся Киеву дорого, отмечает издание.

При этом не вспомнили, во что проект уже обошёлся украинскому налогоплательщику (ведь «стена Зеленского » — это всё та же «стена Яценюка»).

Как стало известно изданию «Страна», на проект «Стена» в 2020 году — то есть уже при власти Владимира Зеленского и новом правительстве — выделено 400 млн грн., которые записаны в закон о госбюджете. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 1 июня текущего года из них потратили 53 млн грн.

Когда построят «Стену» и построят ли — вопрос. StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу 21 мая 2020 года сообщала, что реализацию проекта «Стена» планируется перенести еще на 4 года и завершить до 2025 года.

Необходимость продления сроков возникла в связи с сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.