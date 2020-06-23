Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией 

Газета.Ru и ещё 1 46 минут назад
На Украине попросили еще свыше $160 млн на «стену» с РФ
Фото: Reuters
Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку ведомства, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.
Если украинское правительство одобрит прошение Госпогранслужбы, то общая сумма затрат на проект "Стена" возрастет до $232,4 млн Один участок границы в пределах Харьковской и Луганской областей планируется построить в 2020–2021 годы, в 2021–2022 годы предлагается возвести "Стену" в Луганской и Сумской областях, а в 2022–2025 годах — в Сумской, Черниговской и Одесской областях. Закончить возведение "Стены" на границе с Российской Федерацией Украина намеревается до 2025 года.
"Это повысит эффективность охраны и обороны государственной границы", — говорится в сообщении.
В настоящее время администрация Госпогранслужбы направила проект на согласование в ряд ведомств Украины.
Построить "Стену" на границе с Россией в 2014 году предложил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и установку специальных объектов, таких как наблюдательные башни и опорные пункты.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Газета.Ru: последние новости
На Украине медикам увеличат зарплату на 25-75% На Украине медикам увеличат зарплату на 25-75% На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса Жительница Донецка получила ранение при обстреле с украинской стороны Жительница Донецка получила ранение при обстреле с украинской стороны
Комментарии
Украина , Конфликты , Арсений Яценюк , Правительство Украины , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму нашли способ вызывать осадки
В Крыму нашли способ вызывать осадки
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
«Москве и Вильнюсу нужно делать встречные шаги»
«Москве и Вильнюсу нужно делать встречные шаги»
«Надо привыкнуть»: О снятии ограничений в Москве
«Надо привыкнуть»: О снятии ограничений в Москве
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Умер режиссер «Телефонной будки»
01:00
Умер режиссер «Телефонной будки»
В мире Другое
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение