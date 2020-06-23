На Украине попросили еще свыше $160 млн на «стену» с РФ

Все новости на карте

Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку ведомства, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.

Если украинское правительство одобрит прошение Госпогранслужбы, то общая сумма затрат на проект "Стена" возрастет до $232,4 млн Один участок границы в пределах Харьковской и Луганской областей планируется построить в 2020–2021 годы, в 2021–2022 годы предлагается возвести "Стену" в Луганской и Сумской областях, а в 2022–2025 годах — в Сумской, Черниговской и Одесской областях. Закончить возведение "Стены" на границе с Российской Федерацией Украина намеревается до 2025 года.

"Это повысит эффективность охраны и обороны государственной границы", — говорится в сообщении.

В настоящее время администрация Госпогранслужбы направила проект на согласование в ряд ведомств Украины.