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На Украине в смерти отца Петра Порошенко увидели повод для очередного «майдана» 

Экспресс газета 2 часа назад
Политики в «незалежной» пытаются найти любой повод для создания в стране хаоса, в котором легче «дорваться до кормушки». На этот раз поводом для возможного «майдана» назвали смерть отца экс-президента Украины Петра Порошенко.
По мнению депутата Верховной рады и бывшего «коменданта майдана» Андрея Парубия, в недавней смерти отца экс-президента виновата власть, которая преследует Петра Порошенко и «таскает его по судам».
«Для отца сын всегда остается сыном, сколько бы лет ему ни было и какие бы посты он ни занимал. И когда он увидел, что его сына хотят бросить за решетку — он получил инсульт», — заявил народный депутат в эфире ток-шоу «Эхо Украины».
Парубий считает, что президент Владимир Зеленский и его клика разрушили все, к чему стремилась Украина «за пять эпохальных лет».
«Маниакальное желание Зеленского отомстить Порошенко, отомстить всему украинскому лагерю может иметь очень плохие последствия для Украины Зеленский мечтает уничтожить память о майдане и АТО, нанести удар по Порошенко, по добровольцам, по волонтерам, по нашим героям. И я все это знал», — сказал депутат.
Бывший «комендант майдана» пригрозил, что если власть перейдет черту, то обратного пути не будет, а перед Зеленским замаячит осязаемая перспектива майдана и народного гнева.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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