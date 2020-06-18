Петра Порошенко. Политики в «незалежной» пытаются найти любой повод для создания в стране хаоса, в котором легче «дорваться до кормушки». На этот раз поводом для возможного «майдана» назвали смерть отца экс-президента Украины

По мнению депутата Верховной рады и бывшего «коменданта майдана» Андрея Парубия , в недавней смерти отца экс-президента виновата власть, которая преследует Петра Порошенко и «таскает его по судам».

«Для отца сын всегда остается сыном, сколько бы лет ему ни было и какие бы посты он ни занимал. И когда он увидел, что его сына хотят бросить за решетку — он получил инсульт», — заявил народный депутат в эфире ток-шоу «Эхо Украины».

Парубий считает, что президент Владимир Зеленский и его клика разрушили все, к чему стремилась Украина «за пять эпохальных лет».

«Маниакальное желание Зеленского отомстить Порошенко, отомстить всему украинскому лагерю может иметь очень плохие последствия для Украины Зеленский мечтает уничтожить память о майдане и АТО, нанести удар по Порошенко, по добровольцам, по волонтерам, по нашим героям. И я все это знал», — сказал депутат.

Бывший «комендант майдана» пригрозил, что если власть перейдет черту, то обратного пути не будет, а перед Зеленским замаячит осязаемая перспектива майдана и народного гнева.