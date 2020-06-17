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Украинский министр вновь пожаловался на низкую зарплату

Lenta.ru
2 часа назад
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Министр юстиции Украины Денис Малюська вновь пожаловался на низкую зарплату. Об этом сообщает УНИАН.
Украинский министр вновь пожаловался на низкую зарплату
Фото: страница Дениса Малюськи на Facebookстраница Дениса Малюськи на Facebook
Министр рассказал, что хотел приобрести собаку, конфискованную у предыдущего владельца за долги, однако не смог это сделать из-за высокой стоимости животного.
«Я не имел возможности конкурировать с другими участниками: зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч, а аукцион закончился именно такими результатами», — заявил он.
Министр также отметил, что победитель аукциона «не забрал песика», хоть и уплатил требуемую сумму. Малюська предположил, что это было сделано «из каких-то пиар-соображений».
В конце 2019 года Малюська пожаловался на низкую зарплату. Он пояснил, что, когда начал работать министром, ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Министр указал, что на жизнь этих средств ему не хватало, поскольку до поступления на госслужбу он тратил не менее 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей).
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